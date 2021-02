Gemeente sluit Vondelpark af, weer ‘te druk’

Het Vondelpark wordt donderdag tijdelijk afgesloten omdat het er te druk is. Mensen mogen via de hoofdingangen enkel het park verlaten, ze kunnen niet meer naar binnen.

Eerder donderdagochtend kondigde de gemeente maatregelen aan om het park ‘af te laten koelen’ bij drukte. Zo kunnen zijingangen gesloten worden, evenals de hoofdingangen, om te beginnen voor fietsers. Dat lijkt nu dus te gebeuren.

De drukte is wel plaatselijk: in sommige gebieden van het park is het erg rustig, zoals de westkant. De zijingangen via de Amstelveenseweg blijken woensdagmiddag wel open te zijn. Het is wat drukker op het grasveld tegenover het beeld van Joost van den Vondel. Daar is ook een politiemacht aanwezig, maar die grijpt niet in.

De westkant van het park is nagenoeg leeg. Beeld Het Parool

Het is wat drukker aan de oostkant van het park, net als woensdag. Beeld Het Parool

De laatste dagen weten veel mensen het park te vinden. Woensdag werd het park al door de politie ontruimd nadat duizenden jongeren zich verzamelden. De ontruiming ging niet zonder slag of stoot: daar werden twee mensen bij aangehouden, van wie één voor het gooien van flessen, en is één persoon gewond bij geraakt. Het leidde overigens wel tot een geweldige berg afval donderdagochtend.

Massale overtreding

Het lijkt rustiger in het park te zijn dan woensdag het geval was. Burgemeester Halsema spreekt echter van een ‘massale overtreding van de coronamaatregelen’ woensdag. “De aanwezigen tonen geen enkel respect voor iedereen in de stad die zijn best doet om meer besmettingen te voorkomen.”

Ook zondag was het druk in het park naar aanleiding van een groot feest dat daar gehouden werd.