Gemeente sluit twee winkels in Centrum vanwege overtreding regels vergunningen

Een van de winkels, gelegen in de Prinsenstraat, heeft een bestemming als detailhandellocatie. Na controle door de gemeente naar aanleiding van klachten uit de buurt bleek echter dat de eigenaar het pand gebruikt als souvenirwinkel, headshop en minisupermarkt, wat in strijd is met het bestemmingsplan. Ook bleek tijdens de controle dat de eigenaar meer dan het maximum aan toegestane souvenirs verkocht: een detailhandellocatie mag niet meer dan 5 procent van het winkelaanbod inrichten met souvenirs.

Daarbovenop komt dat de waren die horen bij een headshop en een minisupermarkt niet met het geldende bestemmingsplan mochten worden verkocht. De gemeente heeft de eigenaar herhaaldelijk gewaarschuwd, maar die heeft het assortiment niet aangepast, waarna nu sluiting volgt.

Het andere pand, in de Torensteeg (een fietsstraat tussen de Spuistraat en het Singel), heeft ook een detailhandelbestemming waar het zich niet aan hield. Tijdens controles werd duidelijk dat de producten die werden verkocht waren bedoeld voor directe consumptie. Ook stonden er tafels in de zaak waar de gekochte waren direct konden worden genuttigd. Dit alles terwijl de zaak geen horecavergunning heeft, wat voor deze handelingen wel verplicht is. Na waarschuwingen van de gemeente heeft de eigenaar de stoelen en tafels verwijderd, maar het assortiment intact gehouden. Voor de gemeente is dat niet genoeg, dus ook deze zaak is nu gesloten.

De gemeente laat weten dat beide ondernemers een plan kunnen inleveren waarin ze uiteenzetten hoe ze hun zaak in lijn met de geldende regels willen runnen. Zodra de gemeente overtuigd is van de plannen, mogen de winkels weer open.

