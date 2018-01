Gemeente sluit plezierjacht op damherten Waterleidingduinen uit

Dat meldt het college van burgemeester en wethouders als antwoord op schriftelijke vragen van D66 en de PvdA naar aanleiding van eerdere berichtgeving in Het Parool. Plezierjagers zouden proberen een voet tussen de deur te krijgen bij het afschieten van damherten in de Waterleidingduinen.



'Van plezierjacht in de Amsterdamse Waterleidingduinen kan en zal geen sprake zijn,' schrijft het college. 'Stichting Waternet bepaalt wie het damhertenbeheer mag uitvoeren. Het beheer wordt uitsluitend uitgevoerd door de professionals in dienst van Stichting Waternet en plezierjacht blijft nadrukkelijk uitgesloten.'



Boswachters van Waternet zijn in 2016 begonnen met het terugbrengen van de uitgedijde populatie damherten, nadat de gemeenteraad in 2015 daarmee instemde. Een van de voorwaarden was toen dat plezierjacht uitgesloten is.



Rechtsvorm

Door veranderende wetgeving moet Waternet het beheer in een andere rechtsvorm onderbrengen. Dat gebeurde via een stichting, maar dat moet een vereniging met leden worden. Drie particuliere jagers hebben daarop zelf een vereniging opgericht voor het gebied: de Wild­beheereenheid Zuid-Kennemerland. Zij nodigden Waternet uit zich bij hen aan te sluiten, maar dat weigert de organisatie.



Waternet heeft ook zelf de benodigde vereniging opgericht en nodigde de jagers uit daar lid van te worden. Dat weigerden de jagers op hun beurt, omdat ze in de vereniging van Waternet nauwelijks enig gewicht in de schaal leggen waardoor hun invloed verwaarloosbaar is.



De zaak ligt inmiddels bij de provincie Noord-Holland, waar gedeputeerde Jaap Bond (CDA) de strijdende partijen om tafel heeft geroepen. Maar volgens het college blijft plezierjacht dus uitdrukkelijk uitgesloten.