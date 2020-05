Gemeente sluit kwijtschelden huur voor ondernemers niet meer uit

Onder meer de uitbater van Vondelpark3 beklaagde zich over de starre houding van de gemeente als verhuurder. Beeld ANP

Dat schrijft wethouder Touria Meliani dinsdag in een brief aan de gemeenteraad.

Maandag meldde Het Parool dat de gemeente als verhuurder de poot stijf hield als huurders vroegen om huurmaatregelen vanwege de coronacrisis. Verder dan de belofte om geen aanmaningen te sturen als er geen huur zou worden betaald, ging dat aanbod niet.

Daarbij werd aangegeven dat huurders daarmee wel een huurschuld opbouwen die later alsnog moet worden betaald. Veel winkeliers, horecabedrijven en instellingen vrezen daar niet toe in staat te zijn vanwege de verliezen die ze maken nu ze gesloten zijn en de veel lagere omzet als de lockdownmaatregelen worden versoepeld.

Ook voerde de gemeente de jaarlijkse huurindexatie (de aanpassing van de huurprijzen aan de inflatie) van 1,8 procent gewoon door, ook bij ondernemers die om coulance vroegen. Daar ziet wethouder Meliani nu voor 2020 alsnog van af. Dat kost de gemeente 1,1 miljoen euro huurinkomsten.

Betalingsregeling

Daarnaast gaat de gemeente in gesprek met de huurders die betaalproblemen hebben, om voor elk van hen een individuele regeling te treffen. Het kan daarbij gaan om een betalingsregeling die uitgespreid wordt over een lange termijn, een rentevrije lening of in uitzonderingsgevallen gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de huur. De exacte maatregelen moeten de komende drie weken nog worden uitgewerkt.

Door de coronacrisis worden veel ondernemers en instellingen geconfronteerd met een directe terugval in inkomsten,” aldus Meliani. “Zij raken daardoor in de problemen met het betalen van de huur.” Het college erkent dat sommige huurders van gemeentelijk vastgoed tussen wal en schip vielen, omdat ze geen beroep konden doen op andere bijstand.

“De afgelopen weken heeft de gemeente veel gesprekken gevoerd met haar huurders. Uit die gesprekken moeten we concluderen dat meer tegemoetkoming noodzakelijk is. Door maatwerk en huren niet te indexeren willen we zo veel mogelijk voorkomen dat ondernemers en instellingen voorgoed de deuren sluiten.”

De gemeente deed eerder een klemmend beroep op commerciële verhuurders om ondernemers in problemen bij te staan. Het merendeel daarvan geeft echter niet thuis. Slechts de helft wil huur opschorten, van kwijtschelden is nauwelijks sprake.