Gemeente sluit cocktailbar Suzy Wong na vondst explosief

Voor de deur van Suzy Wong werd vrijdag om tien voor vijf 's ochtends een werkend explosief gevonden, dat door de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) onschadelijk moest worden gemaakt. Het is nog onduidelijk hoe dat explosief daar terechtkwam en of het om een gerichte actie tegen de nachtclub gaat. De eigenaren van Suzy Wong, die sinds drie weken de zaak leiden, zijn niet voor commentaar bereikbaar.



Het besluit volgt de beleidslijn die onder Eberhard van der Laan was ingezet: als een openbare gelegenheid, zoals een horecazaak of coffeeshop doelwit is van een schietpartij of explosief, dan gaan de planken ervoor.



Het beleid leidt bij getroffen ondernemers geregeld tot ontzetting: zij zien zichzelf juist als slachtoffers. Door een gedwongen sluiting worden zij dubbel getroffen, zo is vaak het verweer.



Vip-tafels

Eerder moesten Café In the City op het Kleine-Gartmanplantsoen, om de hoek bij de Suzy Wong Lounge, de deuren gedwongen sluiten, nadat een man een granaat op de deurmat legde. Bij de toegangsdeur van Club Abe in de Amstelstraat trof een een straatveger in oktober in de vroege ochtend een handgranaat aan - die op scherp stond.



Na de gedwongen sluiting liet de gemeente Club Abe de deuren alleen openen onder de voorwaarde dat de vip-tafels in de ban werden gedaan. De rechter oordeelde later dat die voorwaarde terecht was.



