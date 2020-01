Gemeente: ruim een half miljoen euro schade door vuurwerk

Een door vuurwerk vernield bushokje in Amsterdam. Beeld ANP

De gemeente heeft woensdag een voorlopige inventarisatie gepubliceerd.

De voorlopige schade wordt geschat op 536.000 euro. De gemeente moet onder andere 150 prullenbakken vervangen (600 euro per stuk) en 50 verkeersborden (100 euro per stuk). Het herstel van een speelplein in West wordt geschat op 25.000 euro.

Ook zijn twee vuilniswagens in brand gestoken en zijn meerdere containers uitgebrand. Die schade wordt geschat op 300.000 euro.

De gemeente heeft de schade van de vorige jaarwisseling nog niet laten uitzoeken. Die cijfers volgen later.