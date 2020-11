Gemeente roept voor derde dag op rij op binnenstad te mijden

Beeld ANP

Vrijdag en zaterdag deed de gemeente diezelfde oproep. Vanwege Black Friday-aanbiedingen was het vooral in de winkelstraten veel te vol. In de Kalverstraat was het dringen tussen al het winkelend publiek, bij winkels als Zara, Topshop, Douglas en Hunkemöller stonden meterslange rijen.

Om de drukte te reguleren is in de Kalverstraat tijdelijk eenrichtingsverkeer ingesteld. Mensen kunnen alleen vanaf de Dam richting het Spui lopen.

Ook in de pas geopende outletwalhalla in Halfweg werd het te druk. Daar is een bezoekersstop ingevoerd. Vrijdag en zaterdag was dat ook al nodig, vanwege de Black Friday-drukte.

Rotterdam maakte zaterdag al bekend de winkels eerder te sluiten, die maatregelen zijn in Amsterdam voorlopig niet aan de orde. Een woordvoerder van Halsema laat weten ‘verschillende maatregelen achter de hand te hebben’, maar houdt het voorlopig bij deze oproep. “Er zijn boa’s en politie in de binnenstad aanwezig om de situatie te monitoren. Als het nodig is wordt verder ingegrepen.”