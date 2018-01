Gemeente reserveert geen huizen voor EMA-personeel

Dat zei locoburgemeester Udo Kock maandagmiddag. "Woningen voor hen aanwijzen, dat zou niet eerlijk zijn voor andere woningzoekenden."



Amsterdam schakelt bemiddelingskantoren in die de woningzoekenden van EMA kunnen helpen.



Hoeveel van de 900 werknemers precies van Londen naar Amsterdam meeverhuizen, is nog onbekend. Het hangt onder meer af van de mogelijkheden om geschikte scholen te vinden voor kinderen van de EMA-werknemers.



Internationale scholen uit (de omgeving van) Amsterdam presenteren zich de komende weken in Londen.



Overspannen woningmarkt

Kock zei dat de druk op de toch al overspannen Amsterdamse woningmarkt verder zal toenemen door de komst van EMA-personeel, maar hij vindt dat je de verhuizing van de EMA-werknemers in perspectief moet zien.



"Het gaat om maximaal 900 werknemers. Die kunnen wonen in een groter gebied rond Amsterdam, van pakweg Alkmaar tot Leiden en Zaandam, of nog iets verder. Dat gebied telt 1,6 miljoen woningen en 2,5 miljoen mensen."



De komst van EMA is economisch gunstig voor Amsterdam. Naar schatting komen er 36.000 bezoekers per jaar naar conferenties die EMA organiseert. In het kielzog van het medicijnagentschap zullen vele bedrijven naar Nederland verhuizen.



