Gemeente: reële kans op aanslag moskee

Dit blijkt uit een overzicht van concrete maatregelen die burgemeester Femke Halsema aankondigt in haar aanpak van radicalisering. In Amsterdam is volgens haar sprake van een 'verhoogde voorstelbare dreiging voor Islamitische instellingen' en de 'kans op een aanslag reëel'.



Daarom krijgen moskeeën en andere Islamitische instellingen op korte termijn aanvullende beveiliging, zoals eerder bij Joodse instellingen is gedaan, schrijft de burgemeester. Joodse instellingen worden beveiligd door gevanceerde camera's en extra toezicht door de politie.



Eind vorig jaar werd de woordvoerder van de Nasr Moskee in Oost in een filmpje bedreigd omdat de moskee een dodengebed had geweigerd voor een in Syrië omgekomen moeder en dochter uit Amsterdam.



Grotere dreiging

Sinds enige tijd signaleren de veiligheidsdiensten grotere dreiging vanuit rechtsextremistische hoek. In algemene zin is de dreiging in Nederland nog altijd 'substantieel' en komt die vooral uit jihadistische hoek.