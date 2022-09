Gemeente: preventief fouilleren en beperkte alcoholverkoop rond Ajax-Rangers FC

Beeld Pro Shots / Toin Damen

Dat houdt in dat de politie preventief gaat fouilleren; iedereen in het gebied mag gefouilleerd worden.

‘Gelet op de ervaringen rondom de laatste Champions Leaguewedstrijd tegen Benfica houdt de Amsterdamse driehoek (burgemeester, hoofdofficier, politiechef) rekening met openbare ordeverstoringen en het afsteken van zwaar illegaal vuurwerk’, schrijft de gemeente in een persbericht.

In maart dit jaar werden negen mensen aangehouden vanwege een gewelddadige confrontatie tussen Ajaxfans en de Mobiele Eenheid (ME). Agenten liepen daarbij brandwonden en gehoorschade op. Een 23-jarige Amsterdammer wordt verdacht van poging tot doodslag, omdat hij een vuurwerkbom had laten afgaan. Recent werd een 22-jarige man veroordeeld tot vier maanden celstraf en een taakstraf van 240 uur voor het bekogelen van dienders met glazen flesjes, blikjes drank en stalen voorwerpen.

Verbod op gezichtsbedekking

Vanaf dit seizoen wordt ook strenger opgetreden tegen het dragen van gezichtsbedekkende kleding, omdat supporters dit vaak doen om onherkenbaar te zijn en zo straffen te ontlopen, schrijft de gemeente. Het bezit van bijvoorbeeld een bivakmuts kan leiden tot een stadionverbod van zes maanden; voor het daadwerkelijk dragen van gezichtsbedekking kan zelfs een stadionverbod van achttien maanden worden opgelegd.

Ook wordt de verkoop van alcohol beperkt. Winkeliers in het Wallengebied in de binnenstad mogen geen alcohol verkopen op dinsdag 6 september van zes uur ‘s avonds tot drie uur ‘s nachts, en op woensdag 7 september van twaalf uur ‘s middags tot middernacht.

