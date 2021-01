Gemeente plaatst vijfhonderd stippen in Westerpark voor demonstratie tegen fascisme

Beeld EPA

Meer dan tien verschillende organisaties zijn bij het Amsterdamse protest betrokken, waaronder Extinction Rebellion, BIJ1 Amsterdam en Code Rood. De directe aanleiding voor de demonstratie is de bestorming van het Capitool in Washington door Trump-aanhangers. De organisatoren vinden dat ook in Nederland extreemrechtse organisaties steeds vaker en harder te werk gaan. ‘De alsmaar groeiende opkomst van extreemrechts is een directe bedreiging van onze democratie en inclusieve mensenrechten,’ stelt een woordvoerder van het protest. ‘Wij laten met deze demonstratie een luid en duidelijk tegengeluid horen.’

De demonstranten stellen dat de duizenden die woensdag naar het Capitool trokken amper gehinderd werden door politie of het leger. ‘De tegenstelling met de buitenproportionele inzet van de politie en het leger tegen de vreedzame Black Lives Matter-sympathisanten kon niet groter zijn,’ aldus de organisaties.

Museumplein

De demonstratie zou in eerste instantie op het Museumplein plaatsvinden, maar de GGD adviseerde de demonstratie te begrenzen en te controleren dat er geen extra toeloop kan zijn. Om die reden heeft burgemeester Femke Halsema gekozen voor het Westerpark in plaats van het Museumplein, dat niet kan worden afgesloten.

Er worden bij het protest minimaal tweehonderd mensen verwacht. De demonstranten zeggen zich aan de 1,5 meter afstand te gaan houden en mondkapjes te zullen dragen. ‘Wij zouden ook liever thuis blijven, maar demonstreren is naast een recht vandaag ook een noodzaak,’ stelt de woordvoerder.