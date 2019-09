Gemeente past nieuwe regels voor varen aan na kritiek rederijen

Een rondvaartboot vaart door het centrum. Beeld anp

Zo hoeven alleen plezierboten in het centrum in 2025 uitstootvrij te zijn. In 2030 gaat dat gelden voor alle vaartuigen in de stad. Ook worden niet alle op- en afstapplekken uit het centrum verbannen. Op die manier moet worden voorkomen dat de overlast daarvan zich verplaatst.

Het stadsbestuur kwam eerder met maatregelen die drukte en overlast op het water moeten terugdringen. Daarop kwam veel kritiek. Het college van burgemeester en wethouders komt nu met een nadere uitwerking van de plannen, waarin ook rekening is gehouden met de kritische geluiden uit de branche.

De op- en afstapplekken en ligplaatsen voor passagiersvaart worden opnieuw verdeeld en efficiënter gebruikt. Zo moeten rederijen die nu nog exclusief gebruik maken van een locatie die straks delen met anderen.

Het college zet verder in op meer transport over het water. Dit bevordert de bereikbaarheid in de stad en ontziet kwetsbare kades en bruggen. Samen met de transportsector gaat de gemeente een aantal pilots hiervoor opzetten.

Eerder dit jaar stemde de gemeenteraad al in met de mogelijkheid een nachtelijk vaarverbod in te stellen. Ook mag er niet meer zonder vergunning met meer dan twaalf opvarenden worden gevaren en verleent de gemeente aan maximaal 550 boten een vergunning voor de passagiersvaart.