Gemeente past na ICT-fiasco procedure voor aanbestedingen aan

Amsterdam wil graag een nieuw, overkoepelend automatiseringssysteem, maar dat is duur. Beeld Getty Images/EyeEm

Amsterdam wil graag een nieuw, overkoepelend automatiseringssysteem voor onder andere het contactcenter en klantenrelatiebeheer. Er moet uniformiteit komen in wat nu een wirwar aan losse ICT-systemen is.

De kosten werden door de gemeente geraamd op 14 miljoen euro, maar bij de aanbesteding kwam Deloitte met een bod van 26 miljoen als winnaar uit de bus.

Uit een evaluatie concludeert de gemeente dat de oorspronkelijke raming ‘niet realistisch is voor de gevraagde kwaliteit’, zo schrijft wethouder Hester van Buren (Dienstverlening) vrijdag in een brief aan de gemeenteraad.

Een concurrent van Deloitte, Pegamento, leek aanvankelijk de opdracht binnen te slepen, maar werd in een laat stadium terzijde geschoven omdat het automatiseringsbedrijf geen goede referentie kon overleggen. Pegamento stapte daarop naar de rechter, die uiterst kritisch was over het verloop van de aanbesteding, maar geen reden zag de uitkomst ervan te wijzigen.

Offertes in tweeën

In de toekomst splitst de gemeente de beoordeling van de binnengekomen offertes in tweeën. In eerste instantie zal de geldigheid van de inschrijving worden beoordeeld, pas daarna de kwaliteit. Bij de aanbesteding voor het ICT-project verliep het proces omgekeerd.

Serge Poppes, directeur van Pegamento, nam donderdag de ongebruikelijke stap om een brief naar de gemeenteraad te sturen. Hij wilde de suggestie dat zijn bedrijf het op kwaliteit heeft afgelegd de wereld uit helpen.

Van Buren laat in haar brief aan de raad weten dat Pegamento nog steeds ‘een gewaardeerde partner’ is. Momenteel is het bedrijf leverancier bij de gemeente voor een aantal applicaties.