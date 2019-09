Gemeente pakt spyshops aan in strijd tegen ondermijning

Beeld ANP

Dat staat in een besluit dat vorige week door de gemeente is gepubliceerd. Volgens een rapportage van de politie hebben spyshops veel criminele klanten, wiens anonimiteit zij waarborgen, en gaan er grote contante geldbedragen in om. ‘Geconstateerd wordt dat de spyshopbranche ondermijnende criminaliteit faciliteert met tevens een risico op openbare orde incidenten.’

Amsterdam telt momenteel vier spyshops, waarvan één − SpyCity in het Westelijk Havengebied − sinds vorig jaar door burgemeester Femke Halsema is gesloten vanwege een poging tot liquidatie van de bedrijfsleider. Bij spyshops worden producten verkocht die geschikt zijn om iemand te bespioneren, zoals camera’s, warmtebeeldcamera’s en anti-afluisterapparatuur.

Die apparatuur wordt, zo schrijft de burgemeester, veel gebruikt door criminelen ‘voor zware criminaliteit en excessief geweld’. Zo wordt het werk van politie en justitie bemoeilijkt met bijvoorbeeld electronica die afluisterapparatuur detecteren.

Vergunningsplicht

Met de aangekondigde vergunningsplicht wil de gemeente zorgen voor strenger toezicht en meer handhaving. Zo is de Wet Bibob van toepassing. Dat betekent dat ondernemers worden gescreend op eventuele banden met criminelen.

De politie vond in het pand van SpyCity vorig jaar veel contant geld en vermoedt dat vanuit de shop in drugs werd gehandeld. Ook lag er een jammer, een verboden stoorzender die signalen van bijvoorbeeld mobiele telefoons of volgapparatuur kan verstoren.