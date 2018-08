Gemeente overweegt vergunning voor grote plezierboten

Dat bevestigt een woordvoerder van wethouder Dijksma van Verkeer na een bericht in De Telegraaf.



Dijksma ontving twee weken geleden een rapport van bewoners, rederijen en andere betrokkenen over de (geluids)overlast van boten op de grachten.



In het rapport staan voorstellen om de overlast in te perken. Het mogelijke vaarverbod voor grote plezierboten is een van de voorstellen waar de gemeente zich op dit moment over buigt. Schippers van boten met meer dan twaalf passagiers moeten in het voorstel een vergunning aanvragen om over de grachten te mogen varen.



Grachtiquette

Deze vergunning kan alleen worden aangevraagd met een speciaal 'Amsterdams vaarcertificaat', waarmee de kapitein aangeeft kennis te hebben genomen van de zogenoemde 'grachtiquette'. Dit houdt in dat er geen lawaai wordt gemaakt en er geen muziek aan boord wordt gespeeld.



Wie alsnog overlast veroorzaakt op het water, riskeert een boete.



De gemeente verwacht in het najaar met definitieve plannen te komen om de overlast op de grachten te verminderen.



