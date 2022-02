Gemeente overweegt aanscherpen regels rond zonnepanelen na ‘Eunice’

Beeld ANP

Bij de storm Eunice eerder deze maand vlogen op diverse plaatsen zonnepanelen van daken. Op IJburg werd een 16-jarige scholier door een zonnepaneel aan haar hoofd geraakt en ernstig verwond. De gemeente beziet nu of extra aandacht voor zonnepanelen nodig is, zegt een woordvoerder van wethouder van Ruimtelijke Ordening en Duurzaamheid Marieke van Doorninck.

Voor het plaatsen van zonnepanelen is geen omgevingsvergunning nodig, tenzij het gaat om een monument of een gebouw op een open terrein of in een beschermd stadsgezicht. In dat geval beoordeelt het stadsdeel of een aanvraag voldoet aan alle relevante regels, waaronder bouwtechnische voorschriften uit het Bouwbesluit.

Toezicht en handhaving

“De recente stormen hebben laten zien dat zonnepanelen gevoelig zijn voor windkracht,” aldus de woordvoerder. “Het aantal zonnepanelen in de stad zal naar verwachting toenemen. Gezien deze ervaringen en ontwikkelingen wordt voor het nieuwe VTH-beleid [vergunningverlening, toezicht en handhaving] dat nu wordt gemaakt onderzocht of extra aandacht voor zonnepanelen nodig is.”

De woordvoerder benadrukt dat ook als er geen vergunning vereist is er altijd moet worden voldaan aan de bouwtechnische voorschriften uit het Bouwbesluit. De opdrachtgever is daar dan verantwoordelijk voor.

Stormbestendig

In reactie op het incident op IJburg vroeg Maarten Poorter, stadsdeelvoorzitter in Oost, zich in Het Parool af of er voldoende aandacht is voor de veiligheid van zonnepanelen.

Als zonnepanelen op de juiste wijze zijn bevestigd, zijn ze stormbestendig, verzekerde Hans Lambrechts, ceo van Sunprojects, een van de grootste installateurs in Nederland. “De stelregel is dat zonnepanelen bestand zijn tegen een storm.”

Eunice kwam tot windkracht 11. Volgens Lambrechts kunnen goed bevestigde zonnepanelen windkracht 12 of 13 doorstaan. “Je moet je dan wel aan de regels van het Bouwbesluit en de NEN-norm voor paneelinstallaties houden. Daar vloeien rekenmodellen uit voort waarmee je kunt nagaan hoe windbestendig de panelen zijn.”