Gemeente opent pop-up om jeugd aan het werk te helpen

Deze pop-upwinkel is in feite een tijdelijke werkwinkel, waar organisaties als Zara, Men at Work en Adecco banen, opleidingen en stages aanbieden. Daarnaast kunnen jongeren workshops volgen om hun cv te verbeteren.



BN'ers Olcay Gulsen en rapper Brownie Dutch vertellen over hun weg naar succes, en Saud Jama, van The Other Guys in de Javastraat, wordt geïnterviewd. Jama kreeg tien jaar geleden twee hersenbloedingen en is daardoor aan zijn linkerkant deels verlamd, maar het lukte hem toch om een succesvolle modezaak in Oost uit de grond te stampen.



Hoewel de economie de afgelopen tijd stevig is aangetrokken, blijft het volgens de gemeente moeilijk om werkloze jongeren tussen de 18 en 27 jaar te bereiken en aan het werk te krijgen. Ondanks dat is de jeugdwerkloosheid in Amsterdam de afgelopen tijd gedaald.



De pop-upstore in de Madurastraat wordt op 8 februari om 11.00 uur geopend door wethouder Arjan Vliegenthart.



Lees ook: Steuntje in de rug voor bijna elke werkloze jongere