Gemeente opent in Zuidoost nieuwe opvanglocatie voor 600 asielzoekers

Een deel van het Marineterrein werd eerder beschikbaar gesteld als noodopvang voor evacués uit Afghanistan. Beeld ANP

Amsterdam heeft wederom een nieuwe opvanglocatie gevonden voor asielzoekers en statushouders. Het A&O Hostel in Zuidoost wordt de komende drie maanden gebruikt om zeshonderd vluchtelingen te huisvesten. De kans is aanwezig dat hier later nog eens drie maanden aan vastgeplakt worden.

Het is niet de eerste keer dat Amsterdam gehoor geeft aan het rijk om opvang te organiseren voor asielzoekers. Eerder dit jaar verbleven veel vluchtelingen op het Marineterrein en in de Derkinderenstraat in Nieuw-West. Ook wonen al ruim een half jaar negentig statushouders – zij wachten totdat zij van gemeenten een woning krijgen – in het Stayokay-hostel in het centrum. Ook dit hostel blijft voorlopig nog opengesteld voor opvang.

Wethouder Rutger Groot Wassink (Vluchtelingen) heeft al meermaals aangegeven het vanzelfsprekend te vinden om als gemeente bij te springen. “We heten deze mensen van harte welkom en hopen dat het COA snel een vaste plek vindt waar ze tot rust kunnen komen.”

Opvangcrisis

De opvangcrisis van asielzoekers duurt al enkele maanden, doordat het aantal mensen dat asiel aanvraagt sinds de zomer flink stijgt. Wekelijks melden zich zo’n duizend asielzoekers, mede doordat reisbeperkingen na de lockdowns zijn opgeheven en veel Afghanen naar Nederland zijn gekomen.

Daarnaast zitten er nog duizenden vluchtelingen in de Nederlandse azc’s vast die al wel een verblijfsvergunning hebben. Zij kunnen niet doorstromen naar een reguliere woning vanwege een andere crisis: die op de woningmarkt. Er is simpelweg nauwelijks woonruimte voor hen beschikbaar.

Half december begon het kabinet met het aanwijzen van gemeenten die verplicht asielzoekers moeten opvangen. Enschede, Gorinchem, Venray, Alkmaar en de regio Rotterdam zijn inmiddels verplicht op korte termijn noodopvanglocaties voor in totaal tweeduizend asielzoekers in te richten. Mogelijk worden later ook nog andere gemeenten aangewezen.