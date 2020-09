Gemeente opent 2 extra testlocaties in Zuidoost en Nieuw-West

Een zorgmedewerker wordt getest op het coronavirus door medewerkers van de GGD Amsterdam. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Dat zei burgemeester Femke Halsema donderdagmiddag in een gesprek met de gemeenteraad over de stand van zaken van de pandemiebestrijding. Volgens Halsema ligt het aantal besmettingen in de regio Amsterdam al weken stabiel op tussen de 10 en 20 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners. “De afgelopen dagen zagen we extra hoge stijgingen, maar het is dan moeilijk te zeggen of dit betekent dat we scherp omhoog gaan of dat het fluctuaties zijn.”

De burgemeester was in ieder geval niet positief gestemd over de komende tijd. Amsterdam, als drukbevolkte stad logischerwijs een plek waar corona heftiger om zich heengrijpt dan elders, bereidt zich eerder voor op méér besmettingen, dan minder. “Juist omdat het aantal besmettingen zo hoog ligt, houden we eerder rekening met sterkere stijging dit najaar van besmettingen en opnames, dan een daling,” zei Halsema.

Extra teststraten

Ondanks het relatief hoge aantal besmettingen vergeleken met de rest van het land, liggen er in Amsterdam voorlopig geen nieuwe maatregelen in het verschiet. Er wordt van alles voorbereid, zelfs een nieuwe mondkapjesplicht is niet uitgesloten, maar volgens Halsema is daarbij niet alleen het aantal besmettingen van belang. “Vooral ook het aantal ic-opnames en het aantal ziekenhuisopnames speelt mee.”

Donderdagmiddag overlegt Halsema weer met het kabinet over de coronabestrijding. Ondertussen werkt Amsterdam hard aan het openen van nieuwe testlocaties, vooral op plekken waar het aantal besmettingen hoog ligt. Zo is in Zuidoost ongeveer 15 procent van de geteste mensen besmet met corona, veel meer dan in West (5%) of in Noord (4%), terwijl er relatief weinig testen worden uitgevoerd. Het idee is om met extra teststraten de drempel om te testen in deze gebieden te verlagen.

Knelpunt

Het knelpunt waardoor het soms lang duurt, zit overigens niet in het aantal testplekken, maar in de laboratoria waar de slijmmonsters getest worden, zegt burgemeester Halsema. “Het tekort aan labcapaciteit is een wereldwijd probleem en een Nederlands probleem. De verdeling van de capaciteit vindt landelijk plaats en er is ook in Duitsland ingekocht. Er wordt alles aan gedaan om zo snel mogelijk op te schalen.” Of en wanneer Amsterdam extra laboratoriaruimte krijgt toegewezen is niet duidelijk.

Volgens Halsema wordt de norm, het kunnen maken van een testafspraak binnen 48 uur, nog steeds gehaald. De GGD kan momenteel 2700 tests per etmaal uitvoeren. De landelijke GGD meldt echter dat 86 van de 100 teststraten in Nederland op dit moment overbelast zijn, waaronder die in Amsterdam. Nog maar vier locaties hebben de komende 48 uur voldoende plek.