Gemeente op zoek naar koper vuilverbranding AEB

Beeld ANP

Met die opdracht vanuit de raad gaan wethouders Victor Everhardt (deelnemingen) en Marieke van Doorninck (duurzaamheid) aan de slag om een koper te vinden voor de getroebleerde vuilverbranding.

Eind juni 2019 moest AEB vier van de zes verbrandingslijnen plotseling uitschakelen vanwege acute veiligheidsrisico’s en technische problemen. Hierdoor daalden de inkomsten sterk, waardoor het bedrijf in de acute financiële problemen kwam. De gemeente stelde 80 miljoen euro beschikbaar om de vuilverbranding overeind te houden, wethouder Udo Kock (D66) trad af vanwege onenigheid over de toekomst van AEB. Inmiddels draait het bedrijf weer zwarte cijfers.

De crisis bij AEB was de zoveelste in de afgelopen jaren. Er was daarom politiek gezien brede steun om de aandelen in het bedrijf, voorheen een onderdeel van de gemeente en in 2014 verzelfstandigd, te verkopen zodat de gemeente geen risico’s loopt op nieuwe financiële tegenslag.

De progressieve coalitiepartijen zoals GroenLinks, SP en PvdA hebben wel dubbele gevoelens bij het vervreemden van gemeentelijk eigendom aan een commercieel bedrijf.

SP-raadslid Tiers Bakker vindt het ‘pijnlijk’ dat AEB verkocht moet worden aan de ‘vampiers van de vrije markt’, ‘spijtig’, zei PvdA-raadslid Boutkan tijdens het debat woensdagmiddag. Maar de angst voor nieuwe problemen bij de vuilverbranding is vooralsnog groter.

De hoogste bieder

Verkoop op de vrije markt is de tweede keuze. In het najaar sloten D66, die al veel eerder wilde verkopen, en de overige coalitiepartijen PvdA, GroenLinks en SP een deal. Eerst werd gekeken of AEB ondergebracht kon worden bij het afvalbedrijf HVC in Alkmaar, dat in handen is van tientallen waterschappen en gemeenten. Als dat niet lukte, dan zou AEB verkocht worden aan de hoogste bieder.

Al snel werd duidelijk dat de overige aandeelhouders van HVC niet zaten te wachten op de Amsterdamse centrale, daarom krijgt Everhardt nu de vrije hand om AEB te verkopen. Naar eigen zeggen is er in de afvalbranche zeker belangstelling voor AEB, dat goed is voor ongeveer 15 procent van de verbrandingscapaciteit in Nederland.

Wel willen de coalitiepartijen voorkomen dat een investeerder snel een grote winst maakt met AEB door het bedrijf vol schulden te hangen. Dit gebeurde bij de Noord-Brabantse vuilverbranding Attero, die binnen enkele jaren voor een veelvoud van de originele koopprijs werd doorverkocht door investeerders. Wethouder Everhardt is opgeroepen om een soort anti-speculatiebeding van vijf of tien jaar af te spreken, als AEB verkocht wordt. “Ik zal het inzichtelijk maken, maar waarschuw u wel dat 10 jaar sowieso niet gaat lukken,” zei hij.

Forse achtergestelde lening

De oppositie is verdeeld. Bij1 en de Partij van de Ouderen willen AEB voorlopig in gemeentehanden houden, CDA, FvD en VVD roepen juist op om zo snel mogelijk, en zonder voorwaarden, te verkopen aan de hoogste bieder.

D66-raadslid Reinier van Dantzig waarschuwde wel dat de verkoop van AEB waarschijnlijk weinig tot geen winst gaat opleveren. De stad heeft onder meer nog een forse achtergestelde lening van 143 miljoen euro uitstaan bij het bedrijf.

De gemeente Amsterdam wil wel de regie houden over de warmtevoorziening. Hitte uit de ovens van AEB wordt gebruikt om tienduizenden huishoudens van stadsverwarming te voorzien, via het bedrijf Westpoort Warmte. Dit bedrijf blijft (deels) in publieke handen. Ook de huisvuilinzameling, alsmede de afvalpunten in de stad, behoudt de gemeente. Wethouder Van Doorninck beloofde dat de koper gestimuleerd zal worden om het rookgas co2, dat nu nog uit de schoorsteen komt, af te vangen en ondergronds op te slaan.

Bij AEB werken ongeveer 400 mensen. Over enkele maanden neemt het stadsbestuur het definitieve besluit over de verkoop van AEB, de gemeenteraad komt er niet meer aan te pas.