Gemeente op de vingers getikt om hybride auto

De gemeente zegde de vergunning op, omdat voor de man een plek in een garage beschikbaar kwam. Daar was geen oplaadpunt voor zijn hybride auto, protesteerde de automobilist, maar de gemeente hield voet bij stuk. Dat klopt niet, stelde de rechter donderdag.



Om de auto te kunnen opladen zou deze drie uur per dag op een oplaadplek op de openbare weg moeten staan, en dat zou de bestuurder ongeveer 300 euro per maand aan parkeergeld kosten, naast de 155 euro voor de garage.



Dit is zo 'n hoog bedrag, dat de eigenaar waaarschijnlijk op de verbrandingsmotor zou gaan rijden.



Als de gemeente schone lucht zo nadrukkelijk tot een beleidspunt maakt, had dat moeten meewegen bij de beslissing over de vergunning.