Gemeente ontbindt protest met zeker 1500 mensen op Museumplein

Even voor 14.00 uur stond het Museumplein al aardig vol. Met verbaasde dagjesmensen, maar grotendeels met demonstranten die tegen de coronamaatregelen van de overheid zijn. Ze dragen kartonnen borden met opschriften als ‘Stop de lockdown’, ‘Media=virus’ en ‘Voor de vrijheid’.

Ook zijn er spandoeken met opschriften als ‘Wie slaapt in een democratie, wordt wakker in een dictatuur’. Kleine groepjes roepen leuzen als ‘Wij zijn Nederland’. Niemand houdt onderling afstand. Demonstranten, die veelal clownsneuzen dragen, omhelzen elkaar demonstratief.

Toen het verzet een klein kwartier bezig was, liet de gemeente ingrijpen. Onder gejoel van de demonstranten kwam de politie het veld op. “In naam van de burgemeester is de demonstratie vanaf nu ontbonden,” klonkt het uit ME-wagens die aan de rand van het Museumplein bleven staan. De gemeente heeft ondertussen een noodbevel afgekondigd, dat betekent dat het voor niemand is toegestaan op het plein te verblijven.

Ondanks de oproep maken demonstranten geen aanstalten te vertrekken. De sfeer op het veld is lacherig. “Dit zijn alleen goedbedoelende mensen,” zegt een van hen. Van coördinatie onderling is overigens geen sprake. Op verschillende plekken op het veld staan mensen met een megafoon hun eigen toespraak te houden. Erg aandachtig geluisterd wordt er niet.

Verboden

De demonstratie tegen het huidige kabinetsbeleid werd afgelopen week aangekondigd. Toen de gemeente het evenement probeerde te verplaatsen naar het Westerpark met maximaal 500 aanwezigen, stapte organisator Michel Rejinga naar de rechter. De rechtbank gaf de gemeente vrijdag gelijk, waarop Rejinga de demonstratie in z’n geheel afblies.

Dat de betogers desondanks niet thuisbleven, is geen verrassing. Op Facebook hadden zeker duizend mensen laten weten ‘geïnteresseerd’ te zijn in het protest. Twittergebruikers kondigden aan ‘spontaan een kopje koffie te gaan drinken’ op het Museumplein – daarmee suggererend niet van de demonstratieplannen af te weten.

De ME en politie stond dan ook al ver voor 14.00 uur klaar, het tijdstip waarop de demonstratie aanvankelijk zou starten. De gemeente waarschuwde eerder op de dag al niet naar het plein te komen. Dat bleek tevergeefs.