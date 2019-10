Gemeente onderzoekt waar nieuw zwembad in Oost aan moet voldoen

Flevoparkbad. Beeld Marco Keyzer

In Oost is op dit moment een buitenzwembad (Flevoparkbad) en binnenbad (Sportfondsenbad Oost). Volgens de gemeente is er door de groei van IJburg en Zeeburgereiland behoefte aan extra binnenzwemwater.

Op een forum kunnen Amsterdammers stemmen op verschillende ideeën, aangedragen door bewoners of de gemeente. Drie vragen staan centraal: Wat voor binnenzwembad wil je? Welke aanvullende voorzieningen of voorwaarden vind je belangrijk? Waar in Oost zou een nieuw bad moeten komen?

Binnen en buiten

Vereniging Flevoparkbad onderzoekt of met slimme technologie en moderne voorzieningen er twaalf maanden per jaar buiten gezwommen kan worden in het bad.

Dat voorstel heeft tot nu toe de meeste stemmen binnengeharkt: 53. In het kielzog een ander voorstel: een 50 meterzwembad dat in de winter overdekt is, en waar in de zomers in de buitenlucht gezwommen kan worden. Voor recreatie, schoolzwemmen, zwemlessen en activiteiten voor zwemverenigingen. Aantal stemmen: 39.