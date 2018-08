Gemeente onderzoekt aanpak met reclame gevuld huis-aan-huisblad

Het wekelijkse gratis blad werd twee maanden gelanceerd als het antwoord op het Amsterdamse folderbeleid. Sinds begin dit jaar mogen er niet meer zomaar reclamefolders worden gespreid, tenzij goedkeuring is gegeven met een ja-ja-sticker.



De gemeente zegt veel klachten te krijgen van bewoners over City, omdat het huis-aan-huisblad vol reclame staat. Volgens de gemeente is 88 procent van het blad hiermee gevuld.



Definitie

Op dit moment kan de gemeente de verspreiding van City alleen niet tegenhouden. Een huis-aan-huisblad moet volgens de voorwaarden meer dan 10 procent journalistieke inhoud bevatten, en daar voldoet het blad aan. Dat betekent dat het ook bij huizen zonder brievenbussticker bezorgd mag worden.



Daarom wordt nu gekeken of de definitie van een huis-aan-huisblad aan te passen is, zodat dit soort als huis-aan-huisblad vermomde reclamefolders kunnen worden aangepakt. Ook overweegt de gemeente huis-aan-huisbladen in het geheel onder dezelfde regels als reclamedrukwerk te laten vallen.



