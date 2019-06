Gemeente: niet zomaar maximale ontslagvergoeding voor topambtenaar

Arjan van Gils kreeg bij zijn vertrek op 1 januari van dit jaar een flinke ontslagvergoeding mee. Beeld Marc Driessen

Dat beloofde wethouder Touria Meliani (Personeel en Organisatie) woensdagmiddag in een debat met de gemeenteraad. Raadsbreed klonk er gemor toen eerder dit jaar bekend werd dat voormalig gemeentesecretaris Arjan van Gils, thans wethouder in Rotterdam, bij zijn vertrek een flinke ontslagvergoeding had ontvangen.

Ook wethouder Meliani vond het een royale regeling, maar zij benadrukte dat het uiteindelijk goedkoper was om op deze manier afscheid van hem te nemen. “Het zou meer gekost hebben als hij was aangebleven na zijn termijn als gemeentesecreataris, daarom is deze afspraak met hem gemaakt.”

Termijn

De termijn van Van Gils als gemeentesecretaris, de hoogste ambtelijke baas van de gemeente, zat er in de zomer van 2018 na zes jaar op, maar hij had een arbeidscontract voor onbepaalde tijd. Hem door laten stromen naar een andere functie binnen de organisatie was niet mogelijk, waardoor met wederzijdse instemming werd besloten om het arbeidscontract van Van Gils te beëindigen, legde Meliani uit.

Binnen de Wet normering topinkomens is het in dergelijke gevallen toegestaan om een ontslagvergoeding uit te keren, maar zowel de wethouder als de gemeenteraad vinden het onwenselijk dat Van Gils het maximaal toegestane bedrag heeft meegekregen. “We moeten hier opnieuw naar kijken. We zien dit als een ingewikkeldheid waar we niet voor willen staan,” zei Meliani. “We gaan dit op een andere manier aanpakken dan tot nu toe.”

Gemor

Ook was er gemor omdat Van Gils na het einde van zijn termijn in de zomer nog een half jaar als parttime adviseur heeft gewerkt voor de gemeente. Hij stond voor twaalf uur per week op de loonlijst, maar wat hij in die uren deed werd niet geregistreerd waardoor de accountant de gemeente een standje gaf over de kwestie.

Volgens Meliani heeft Van Gils wel degelijk nuttig advieswerk verricht, maar is er inmiddels een systeem in gebruik genomen waarmee medewerkers op dat niveau hun uren kunnen bijhouden.

Enkele maanden na zijn vertrek werd Van Gils benaderd om wethouder te worden namens D66 in Rotterdam, toen daar tussentijds een bestuurder moest aftreden.