Gemeente neemt extra personeel aan voor meer groen in eigen beheer

Bomenkap in een gezamenlijke achtertuin aan de Middenweg. Beeld Jean-Pierre Jans

Uit een verkenning van de gemeente blijkt dat het aantal medewerkers van de groenvoorziening krap is voor de te beheren (groene) gebieden. De verwachting is dat dat de komende jaren met 10 procent toeneemt. Ook worden hogere eisen gesteld aan het beheer, vooral op het gebied van ecologie, schrijft de gemeente. Nu wordt veel werk in parken en plantsoenen aanbesteed, waardoor het belandt bij hoveniersbedrijven die dit in opdracht van de gemeente uitvoeren.

Maar het gaat te vaak mis met het onderhoud van groen in de stad, zien veel natuurliefhebbers. Afgelopen jaar werd nog een groenzone in het Diemerpark langs het Amsterdam-Rijnkanaal te hardhandig aangepakt door een door Waternet extern ingehuurde aannemer. De 2 kilometer lange zone, waar veel vogelsoorten broeden, werd compleet vernield.

Uitvoeringsteam groen

Door meer groen in eigen beheer te nemen, wil de gemeente dit in de toekomst voorkomen. ‘Kwetsbaarheid en hoge ecologische waarde van het gebied maakt dat we het beheer liever niet uitbesteden,’ schrijft waarnemend wethouder Marieke van Doorninck (Openbare Ruimte en Groen).

Hiervoor zal het ‘uitvoeringsteam groen’, dat zich vooral met onderhoud en schoonmaken van de (groene) openbare ruimte bezighoudt, met twintig werknemers worden uitgebreid. Ook zullen er zes werknemers aan het ‘bomenteam’ worden toegevoegd. Zij onderhouden en monitoren de bomen in de stad.

In het verleden nam de gemeente ook al de schoonmakers van de gemeentegebouwen en baliemedewerkers in eigen dienst om de afhankelijkheid van externe partijen te verminderen.