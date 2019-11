Gemeente neemt de tijd voor verkoop AEB

De grootste problemen bij vuilverbranding AEB zijn voorbij, volgens de gemeente. Beeld Berlinda van Dam/HH

Dat staat in een voortgangsrapportage over het Afval Energie Bedrijf. Donderdag stonden voor het eerst in maanden alle verbrandingsovens weer aan, na langdurige reparaties. Volgens de gemeente is AEB ‘in een rustiger vaarwater’ terechtgekomen en kan er meer tijd genomen worden om te bepalen onder welke voorwaarden de getroebleerde vuilverbranding verkocht wordt. Niet in december, maar pas in februari mag de gemeenteraad debatteren over het hoe en wat van de privatisering.

Ook binnen de gemeenteraad gingen eerder al stemmen op om privatisering van de vuilverbranding te heroverwegen.

Nationale afvalcrisis

Afgelopen zomer hadden de technische problemen bij AEB, die daarop vier van de zes verbrandingslijnen uitschakelde, een nationale afvalcrisis tot gevolg. De gemeente Amsterdam moest voor ruim 80 miljoen euro bijspringen om het bedrijf overeind te houden.

Overigens schrijven de verantwoordelijke wethouders Marieke van Doorninck en Sharon Dijksma dat AEB financieel gezien weer op eigen benen kan staan in 2020 en verder dus geen nieuw krediet nodig heeft. De dividendverwachting was eerder al naar beneden bijgesteld.

Vinger in de pap

Wat de toekomst van AEB ook is, de stad houdt hoe dan ook een vinger in de pap op afvalgebied. Zo blijft het Regionaal Sorteercentrum naast AEB, waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt grondstoffen als aluminium en koper uit apparaten halen, in gemeentelijke handen. Ook houdt Amsterdam de regie over de afvalinzamelpunten in de stad, en over de verkoop van grondstofstromen zoals papier, glas, textiel.

Daarnaast blijft het aandeel in Westpoort Warmte, dat de stadsverwarming voor ruim 35.000 huishoudens verzorgt, in publieke handen – hetzij bij de gemeente, hetzij bij Vattenfall, dat reeds de andere helft van het bedrijf bezit, schrijft het stadsbestuur. Daarnaast wordt onderzocht of de biomassacentrale die AEB in aanbouw heeft, en die naar verluidt behoorlijk winstgevend zal zijn, apart verkocht wordt.