Gemeente: Mogelijk 255 slachtoffers seksuele uitbuiting

Het getal van 255 komt voort uit een doorrekening van de rapportage die Herman Bolhaar, Nationaal Rapporteur Mensenhandel, vorig jaar heeft uitgebracht.



In beeld

In die monitor staat dat in 2017 in Amsterdam 51 slachtoffers van seksuele uitbuiting in beeld zijn. Volgens deskundigen is maar 20 procent van het totaal aantal slachtoffers in Nederland in beeld. Zo kom je dus uit op 255 (5x51) slachtoffers van seksuele uitbuiting in de Amsterdamse prostitutie. Dat aantal betreft de hele stad, niet alleen de Wallen.



Dat het lastig is om exacte getallen te geven, blijkt ook uit een onderzoek dat De Rekenkamer vorig jaar publiceerde naar het gemeentelijk beleid op de Wallen. De Rekenkamer inventariseerde afgeronde en lopende Amsterdamse strafzaken naar mensenhandel. Zo kwamen de rekenmeesters uit op zeker 119 slachtoffers tussen 2005 en 2016. 'Een ondergrens,' constateerde de Rekenkamer, want lang niet iedereen durft aangifte te doen.