Gemeente maakt ruim 1 miljoen vrij voor ondersteuning zzp’ers in kunst en cultuur

Een lange sluiting van de culturele sector vanwege de coronacrisis. En nu de maatregelen grotendeels zijn opgeheven, zalen met een maximumcapaciteit van 75 procent én een verplichte coronapas voor bezoekers. Ja, de coronacrisis heeft de culturele sector hard getroffen. Mede vanwege de aanhoudend lage bezoekerscijfers verwacht de gemeente dat van volledig herstel in de culturele sector in Amsterdam zeker tot eind 2023 geen sprake zal zijn.

Zelfstandigen kunnen vanwege het gebrek aan werk in de culturele sector vanaf woensdag terecht bij een speciale desk van het Regionaal Werk Centrum (RWC). Hier worden ze begeleid bij de zoektocht naar ander werk, binnen of buiten de sector. Om de werkdesk te bemannen maakt de gemeente Amsterdam 1,5 miljoen euro vrij.

Met het geld wil de gemeente, door de inzet van persoonlijke begeleiding en scholingsbudgetten, de kans vergroten dat zzp’ers werk vinden. Voor de desk werkt het RWC nauw samen met culturele instellingen in de stad.

Wethouder Touria Meliani (Kunst en Cultuur) schrijft in een persbericht: ‘De kunst- en cultuursector is van groot belang voor de regio Amsterdam. Maar het is ook de sector die het zwaarst door de coronacrisis getroffen is. Met de werkdesk kunst en cultuur willen we ervoor zorgen dat mensen terug kunnen keren naar de sector en dat het talent behouden blijft.’

Zelfstandigen in de kunstsector



Uit onderzoek uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat bij zzp’ers in de culturele sector de vraag naar diensten sinds de coronacrisis sterk terugloopt. In het geval van creatieve beroepen (waaronder kunstenaars en grafische vormgevers) gaat het om een afname van ruim 73 procent.

Gemiddeld verdienen werkenden in de culturele sector een derde minder dan het modaal bruto-inkomen, blijkt uit de culturele investeringsrekening van de Amsterdamse Kunstraad. Kunstenaars verdienen vaak nog minder dan dit gemiddelde. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) is inmiddels stopgezet, waardoor zelfstandigen geen buffer meer hebben om zich aan vast te houden.

Eind vorig jaar kondigde de gemeente al aan om met een ‘breed herstelplan’ te komen voor de cultuursector. Daarvoor zette het college de resterende middelen uit de noodkas in, plus het budget dat Amsterdam van het Rijk ontvangt in het kader van het tweede steunpakket voor de cultuursector – samen 21,4 miljoen euro.