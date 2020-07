Gemeente lijkt machteloos: deze drukte zal blijven tot de volgende golf

Beeld Dingena Mol

Opnieuw was het dit weekend in het Wallen­gebied en de winkelstraten rond de Dam zo druk dat passanten niet altijd de anderhalve meter afstand in acht konden nemen. Op een gegeven moment moesten stegen op de Wallen zelfs tijdelijk worden afgesloten. Blijkbaar ­waren de genomen maatregelen, zoals een­richtingsverkeer, crowdmanagement en de waarschuwingen via matrixborden niet genoeg om bezoekers afstand te laten houden. De gemeente lijkt machteloos, ondanks de inzet van tientallen extra hosts, verkeersregelaars en handhavers. “Hiermee gaan we het de rest van de zomer dus niet redden,” concludeert een woordvoerder van het stadsbestuur.

Musea en sekswerkers

Het centrum was vroeger al krap, de afstands­regels maken dat probleem nog nijpender. Inmiddels heeft Halsema haar vakantie onderbroken voor een ingelaste vergadering met de politie en het OM over de aanpak van de drukte.

Maar het aantal keuzes dat de gemeente en de politie hebben is beperkt. Halsema kan de duizenden Belgen, Duitsers en Fransen die nu op de Wallen te vinden zijn immers niet verbieden naar de stad te reizen. Daarnaast: het kabinet heeft bepaald dat musea en attracties weer bezoekers mogen ontvangen en dat sekswerkers hun diensten weer mogen aanbieden. Een noodmaatregel om alleen in Amsterdam bepaalde branches preventief te sluiten is, nu het aantal besmettingen nog laag ligt, juridisch discutabel en politiek gezien onhaalbaar.

Oppositiepartij VVD zou best zo ver willen gaan. Volgens VVD-raadslid Marianne Poot ­komen toeristen vooral af op de drugs- en de seksindustrie. Die branches zouden, betoogt zij, moeten worden ingeperkt: zo zouden de ramen op hetzelfde moment kunnen sluiten als de kroegen en zouden coffeeshops per direct buitenlandse bezoekers moeten weigeren – een maatregel die in de rest van Nederland al geldt.

Parkeerverbod

GroenLinks en D66 vinden dat niet proportioneel: “De deuren sluiten vragen we toch ook niet van winkeliers in de Kalverstraat waar het ook te druk was?” zegt GroenLinksraadslid Zeeger Ernsting.

Zij stellen plaatselijke maatregelen voor die snel kunnen worden genomen, zoals het weren van auto’s en een tijdelijk parkeerverbod zodat er meer ruimte op straat ontstaat, of het verminderen van de toegang tot het Wallengebied voor toeristen. Daar hintte stadsdeelvoorzitter Mascha ten Bruggencate vorige week ook al op. Op het hoogtepunt van de lockdown was het extreem druk in het Vondelpark, waarop de zij-­ingangen werden afgesloten. Zo zou ook de toegang tot de Wallen kunnen worden beperkt tot enkele hoofdingangen, waarmee de bezoekersstroom gedoseerd kan worden. Of door bepaalde straten preventief af te sluiten voor bezoekers op piekmomenten, hoewel ondernemers daar niet blij mee zullen zijn.

Maar het alternatief, zoals zich dat nu in Barcelona en omliggende steden ontwikkelt, is nog erger. Daar groeit het aantal besmettingen rap, waarop in de Catalaanse hoofdstad theaters, bioscopen, sportcentra, zwembaden en discotheken weer sluiten.

Het is een wrange paradox: pas als het virus écht weer terugkeert in Amsterdam, ontstaan de noodzaak en het draagvlak om verregaande maatregelen te nemen. Pas dan wordt de drukte beheersbaar.