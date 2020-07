Gemeente liet grote steken vallen met vervolging Saadia Ait-Taleb

Saadia Ait-Taleb, twee weken gelden bij de rechtbank. De ex-ambtenaar werd donderdag ‘gezuiverd van alle blaam’. Beeld ANP

Mooie woorden van GroenLinkswethouder Touria Meliani, twee weken geleden. Via positieve discriminatie wil ze afdwingen dat de ambtelijke top van de gemeente diverser wordt. Superconfronterend had ze het gevonden toen ze de cijfers zag: mensen met een migratieachtergrond komen maar niet aan de bak bij de gemeente. Tenminste: zolang het niet om de laagstbetaalde baantjes gaat.

“Voorkeursbeleid an sich gaat niet werken,” zei ze, “maar ik geloof wel dat het lukt als je tegelijk de hele cultuur in de organisatie aanpakt. Dat gaan we nu doen.”

Op het moment dat zij haar woorden uitsprak, stonden voor de Amsterdamse rechtbank de voormalige antiradicaliseringsambtenaar Saadia Ait-Taleb en haar opdrachtnemer Saïd J. terecht. Waar oorspronkelijk verdacht van ambtelijke corruptie en omkoping, werden zij nu nog aangeklaagd voor gerommel met drie bonnetjes. Donderdagmiddag werden ze vrijgesproken, na drie jaar lang te zijn opgejaagd door justitie.

Het was niet zomaar een uitspraak. Volgens de rechtbank waren ze ‘gezuiverd van alle blaam’ en had hun vervolging alles te maken met een geheime campagne van wijlen burgemeester Eberhard van der Laan. Top op de dag van vandaag houdt de gemeente vol dat die campagne niet heeft bestaan.

Ait-Taleb, sinds 2006 in dienst van de gemeente, had met J. in 2016 een jaar lang aan die ‘grijze campagne’ gewerkt. Er waren filmpjes gemaakt, die radicaliserende jongeren op het rechte pad moesten houden. Op basis van adviezen van radicaliseringsdeskundige David Kenning was afgesproken daarbij de religie buiten beschouwing te houden. Van der Laan had daarmee volmondig ingestemd.

Woede

Ait-Taleb en J. hadden dat jaar niet alleen hard gewerkt, maar ook risico’s genomen. In hun eigen omgeving zou niet iedereen het op prijs stellen als uitkwam wat zij deden. “Jij moest toch zo nodig de overheid vertrouwen,” zeiden de mensen volgens Ait-Taleb toen alles uitkwam en zij werd vervolgd. “Nu weet je hoe dat voelt.”

Van der Laan, zo vertelden meerdere getuigen aan de rechter-commissaris, was eind 2016 in grote woede ontstoken. Hij was verontwaardigd dat er in zijn campagne geen aandacht was geweest voor religie en zei er ‘geen vertrouwen in te hebben dat mensen met een moslimachtergrond op een goede wijze dit dossier kunnen beheren’.

Niemand die op het stadhuis zijn mond opendeed. Ook niet toen bleek dat de toen al doodzieke burgemeester van zijn medewerkers af wilde, en aanstuurde op strafontslag voor Ait-Taleb en vervolging van het duo wegens corruptie. En ook niet toen Van der Laan in de gemeenteraad verklaarde dat ze hem mochten vertrouwen met zijn 25-jarige ervaring als advocaat. Geen kritische vraag, geen eigen onderzoek. Niets.

Racisme

“In het huidige tijdsgewricht doemt de vraag op of er op sprake was van institutioneel racisme,” zei de advocaat van Ait-Taleb, Richard Korver, twee weken geleden. Want in Nederland mag dan het adagium gelijke monniken, gelijke kappen gelden, het wordt een ander verhaal als het geen kap is maar een hoofddoek. Dan mag je kennelijk zomaar voor de bus worden gegooid als er iets misloopt op het stadhuis.

De vervolging van Ait-Taleb en J. zet in elk geval de vrome woorden van Meliani over het diversiteitsbeleid in een ander daglicht: wil de gemeente geen mensen met een migratieachtergrond in dienst nemen, of willen mensen met een migratieachtergrond helemaal niet voor de gemeente werken? Want waarom zouden ze, als blijkt dat diezelfde gemeente niet in staat is een veilige werkomgeving te bieden?

Eerherstel

Vorig jaar vocht Ait-Taleb bij de bestuursrechter haar strafontslag aan. Die gaf haar geen gelijk, omdat ze de gemeente grote financiële schade zou hebben berokkend. Van dat argument blijft nu weinig over. Het hoger beroep dat is aangetekend zou weleens grote kans van slagen kunnen hebben.

Korver hoopt dat het zover niet hoeft te komen. Hij wil dat de gemeente met Ait-Taleb om de tafel gaat om te werken aan haar eerherstel. Een telefoontje van de nieuwe burgemeester Femke Halsema? Dat zou een mooi begin zijn.