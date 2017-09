Gemeente legt zich niet neer bij uitspraak prostitutiebeleid

Zo oordeelde de rechtbank onder andere dat raamexploitanten niet langer intakegesprekken hoeven af te nemen met hun kandidaat-huursters om te toetsen of zij vrijwillig werken. Sinds 2013 waren exploitanten verplicht dit soort gesprekken te voeren, maar volgens de rechter droegen die niet bij aan het verbeteren van de positie van de prostituees.



Over de regel dat exploitanten erop toe moeten zien dat prostituees hun seksspeeltjes schoonmaken met het juiste desinfecterende middel, oordeelde de rechtbank dat dat niet de verantwoordelijkheid kon zijn van de exploitant. De exploitant zou volgens de rechtbank op dit gebied niet meer kunnen doen dan voorlichten en faciliteren.



De gemeente blijft van mening dat de exploitant de verantwoordelijkheid heeft om misstanden in zijn of haar bedrijf te voorkomen en vreest dat de uitspraak vergaande consequenties voor de uitvoering van het prostitutiebeleid.



De gemeente heeft verzocht om een versnelde behandeling van het hoger beroep. In de tussenliggende periode blijft de zorgplicht van exploitanten gelden. Daarvan zijn de exploitanten per brief op de hoogte gesteld.



Bordeelhouder lucht hart: 'De gemeente schuift alles op ons af'