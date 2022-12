Gemeente legt huurder boete van 12.000 euro op, wordt teruggefloten door rechter

De Rechtbank van Amsterdam. Beeld ANP / ANP

In de woning, die bestaat uit een woonkamer, een keuken, een toilet, een badkamer en vier slaapkamers, stonden in april van 2019 11 bewoners ingeschreven. Daarop brachten toezichthouders van de gemeente een bezoek aan de woning. Zij stelden vragen aan de huurder, zonder hem te wijzen op zijn zwijgrecht. Dat gebeurde opnieuw in januari van 2020, toen er 8 mensen op het adres stonden ingeschreven.

De gemeente had de huurder de boete van 12.000 euro opgelegd voor het omzetten van een zelfstandige huurwoning in een onzelfstandige woonruimte (verkameren) zonder vergunning.

De rechtbank oordeelt nu dat de verklaringen van de huurder niet als bewijs voor de overtreding van de Huisvestingswet mogen dienen. De man was immers niet op zijn zwijgrecht gewezen. Dat had wel gemoeten. Daarbij was er volgens de rechtbank onvoldoende bewijs dat de verhuurder illegaal zijn huurwoning had ‘verkamerd’. De rechtbank zet daarom een streep door de opgelegde boete.