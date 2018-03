Gemeente laat uitgeprocedeerden voorlopig met rust

Laten we het adagium van burgemeester Van der Laan in ere houden dat geen Amsterdammer op straat slaapt GroenLinks-leider Rutger Groot Wassink

"Ik heb zelden zo'n geweldige preformatie meegemaakt," zo luidde het commentaar van burgemeester Jozias van Aartsen, aandachtig toeschouwer van de flirt.



Nek-aan-nek

Even voor de goede orde: D66 en GroenLinks zijn in een felle strijd verwikkeld om de eerste plek in de gemeenteraad. In de opiniepeilingen geven de partijen elkaar nauwelijks iets toe. Het is een belangrijke strijd, want de grootste partij krijgt het initiatief bij de formatie. GroenLinks wil hierbij het liefst over links, met PvdA en SP. D66 weet dat links geen meerderheid gaat halen en rekent op een coalitie waarin de twee grootste partijen de kern vormen.



Met steun van D66, PvdA en SP kreeg GroenLinks zodoende een motie door de raad waarin staat dat de gemeente voorlopig geen uitgeprocedeerde asielzoekers op straat zet en pandeigenaren vraagt om geen ontruiming aan te vragen. In ieder geval tot een nieuw gemeentebestuur kan beginnen. We are Here is de bekendste groep uitgeprocedeerden en verblijft momenteel in een pand aan de James Wattstraat.



Winteropvang

De groep trekt van pand naar pand in Amsterdam, omdat telkens een ontruiming volgt. GroenLinks-leider Rutger Groot Wassink vroeg en kreeg ook clementie voor de 63 uitgeprocedeerden die momenteel verblijven in de winteropvang, die binnenkort dicht gaat. De winteropvang wordt omgezet in een tijdelijke voorziening. "Laten we het adagium van burgemeester Van der Laan in ere houden dat geen Amsterdammer op straat slaapt," aldus Groot Wassink.



Van Aartsen raadde de gemeenteraad af om deze moties aan te nemen, vanwege juridische consequenties. "We moeten ons houden aan de kaders van de wet." Bovendien onderhandelen de grote steden met het kabinet over de opvang van uitgeprocedeerden. VVD en CDA stemden tegen.