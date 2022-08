Gemeente laat geldautomaten bij woningen ongemoeid ondanks angst voor plofkraken

De Primerawinkel aan het Beukenplein was op 26 juli doelwit van een plofkraak. Beeld Michel van Bergen

Wel heeft de gemeente de problematiek rondom de veiligheidsaspecten van geldautomaten in de gevel bij het Rijk aangekaart. ‘We zijn momenteel in gesprek met het ministerie van Justitie en Veiligheid om de veiligheid te bespreken,’ laat een woordvoerder van de gemeente weten.

De afgelopen maand werd Amsterdam opgeschrikt door drie plofkraken. Geldautomaten in Oost en Osdorp werden met explosieven opgeblazen, met in twee gevallen grote schade aan de omringende panden als gevolg. Bovenbewoners op het Beukenplein en aan Tussen Meer moesten korte tijd hun huis uit.

Geen intrekkingsgrond

Het weghalen van bestaande geldautomaten bij woningen kan niet zo gemakkelijk, laat de gemeente weten. De stad heeft, aldus de woordvoerder, te maken ‘met oude verkregen rechten – de automaten zijn vergund – en een grondslag om die vergunningen in te trekken, is niet aanwezig: kans op een plofkraak is geen intrekkingsgrond.’

De gemeente ontvangt ‘weleens’ signalen van bewoners die zich zorgen maken over een geldautomaat in een gevel waar zij wonen. Zo zijn er zorgen geuit over geldautomaten aan de Jodenbreestraat in het centrum en na de plofkraak op het Beukenplein. Bij dergelijke signalen nemen de veiligheidscoördinator en de buurtregisseur contact op met de bewoners, aldus de gemeente. De veiligheidscoördinator van stadsdeel Oost zou inmiddels contact met de winkelier en de bewoners hebben.

Omgevingsvergunning

De gemeente zegt eerder met Geldmaat, het bedrijf dat de automaten aanlegt, te hebben gesproken over de veiligheid van omwonenden en over oplossingen als het bevorderen van inpandige geldautomaten.

Voor het plaatsen van nieuwe geldautomaten moeten ondernemers of pandeigenaren een omgevingsvergunning aanvragen voor een gevelwijziging. Een geldautomaat moet in het bestemmingsplan passen. Het risico op plofkraken vormt, aldus de gemeente, geen weigeringsgrond voor een omgevingsvergunning. Bewoners kunnen tegen deze vergunning bezwaar maken.