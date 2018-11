Gemeente krijgt voet tussen de deur bij verkoop MC Slotervaart

De curator moet, indien een overnamepartij zich meldt, het ziekenhuis eerst aanbieden aan Amsterdam. Het recht op eerste koop is woensdag gepubliceerd in de Staatscourant, zei wethouder Marjolein Moorman donderdagmiddag in de gemeenteraad.



Volgens haar heeft de gemeente meer middelen om invloed aan te wenden op de invulling van het gebouw, via erfpacht en het bestemmingsplan, dat voorschrijft dat het gebouw een medische invulling heeft.



Volgens Moorman, die woensdag al een pittige brief stuurde naar minister Bruno Bruins, is het MC Slotervaart in een onacceptabele situatie terechtgekomen. Vrijdag maakt de curator bekend hoe de toekomst van het ziekenhuis eruit ziet: een doorstart of ontmanteling.



Diverse partijen in de gemeenteraad willen dat Amsterdam het MC Slotervaart op een of andere manier overeind houdt. SP pleit voor een coöperatie van zorgverleners die het failliete ziekenhuis opkopen. En fractievoorzitter Erik Flentge wil niet uitsluiten dat Amsterdam zelf het vastgoed koopt.



"We sluiten niets uit," zegt hij. "Met dit ziekenhuis wordt een cynisch spel gespeeld, waarbij patiënt, zorgverlener, maar ook de democratie buitenspel staan."