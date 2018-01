Gemeente krijgt gelijk, kaaswinkel Damrak moet dicht

Met die uitspraak ondersteunt de bestuursrechter het gemeentelijk beleid om de groei van nieuwe toeristenwinkels in het centrum van de stad te stoppen.



De rechtbank Amsterdam heeft het bezwaar van de Amsterdam Cheese Company tegen sluiting verworpen.



Sinds 6 oktober vorig jaar geldt een gemeentelijk verbod tegen de opening van nieuwe winkels die zich specifiek op toeristen en dagjesmensen richten.



Geen schadevergoeding

De eigenaar van de kaaswinkel, die nog vier filialen in het centrum heeft, voerde vergeefs aan dat het huurcontract al voor die datum was gesloten. Volgens de bestuursrechter is de winkel pas na die datum aangepast.



In het vonnis is vastgesteld dat de kaaswinkel zich met reclamekreten als 'Our cheeses are ready to fly', forse prijzen en eenzijdige aanbod van kazen zich voornamelijk richt op buitenlandse klanten.



Schade hoeft de gemeente niet te vergoeden; volgens de rechter kan de eigenaar op die plek een winkel exploiteren die niet afhankelijk is van toeristen.



