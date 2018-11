Gemeente kan bodycams voor handhavers nu niet betalen

Twee jaar geleden is een bescheiden pilot uitgevoerd met bodycams voor handhavers bij taxistandplaatsen. Die was positief, maar niet groot genoeg om een representatief beeld te geven over de effecten van het dragen van de camera's.



Geld voor een nieuwe proef is er (nu) niet. De aanschaf en het gebruik van camera's door alle handhavers in de stad zou de gemeente tussen de 500.000 en 1.500.000 euro kosten, meer dan de huidige 'reguliere budgetten' kunnen dragen.



Politie

Burgemeester Femke Halsema belooft de raad dat de veiligheid van handhavers opnieuw onderwerp van gesprek wordt als de voorjaarsnota voor 2019 wordt ingevuld.



'Daarbij zal een afweging gemaakt worden tussen diverse mogelijke maatregelen in relatie tot de beschikbare (financiële en personele) middelen. De optie bodycams ligt dan ook op tafel,' schrijft ze in een reactie op een voorstel van Rik Torn en Marianne Poot (VVD), die vragen hadden gesteld over bodycams voor handhavers.



De politie in Amsterdam heeft wel uitvoerig mogen testen met het gebruik van bodycams. Resultaten van die pilot volgen eind deze maand.



