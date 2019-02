Gemeente kan Amsterdammers niet helpen door grote storing

Een woordvoerder van de gemeente zegt dat de systemen platliggen waarin burgergegevens worden verwerkt. "Het gaat om ict-applicaties. Het algemene telefoonnummer (14 020) doet het ook niet, waardoor we niet bereikbaar zijn. We kunnen zelfs geen bericht op onze website plaatsen."



De stadsloketten zijn gewoon open voor Amsterdammers. "Maar als het syteem bij vragen nodig is, kunnen we ze niet helpen. Je kunt wel bij het loket terecht voor aangifte van overlijden."



Het is onduidelijk wat de oorzaak van de storing is. Ook is nog de vraag wanneer de problemen zijn verholpen. "Of dat voor 20.00 uur is, is nog niet duidelijk. We hopen natuurlijk dat alles zo snel mogelijk is opgelost. Er wordt hard aan gewerkt."



De gemeente houdt Amsterdammers op de hoogte via sociale media.



Op 4 februari had de gemeente ook al te maken met een storing op de stadsloketten. En dat nog wel op een bijzondere dag: ouders konden die maandag voor het eerst hun doodgeboren kind registreren in het bevolkingsregister. Door een wetswijziging kregen doodgeboren kinderen formeel bestaansrecht.