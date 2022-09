Gemeente jaagt bewoners Java-eiland op kosten met parkeerbeleid: ‘Ik weet niet hoe ik dit nog langer kan volhouden’

Een aantal bewoners van Java-eiland moet zijn parkeervergunning inleveren: zij moeten, tegen veel hogere kosten, gebruikmaken van de inpandige garage van hun wooncomplex. ‘Dat kost 1000 euro meer.’

Ze had al twintig jaar een bewonersvergunning voor Java-eiland. Zo lang ze er woonde, parkeerde Karen Versteege dus op straat, voor de deur of soms een paar deuren verder. Maar daar kwam een einde aan toen er een plek was vrijgekomen in de inpandige parkeergarage onder het appartementencomplex waar ze woont. “Dus werd mijn bewonersvergunning ingetrokken en moest ik per jaar 1000 euro meer gaan betalen voor een parkeerplaats.”

Versteege is een van de zestien bewoners van Java-eiland van wie de bewonersvergunning is of wordt ingetrokken. Met grote financiële gevolgen: een vergunning voor parkeren op straat kost 284 per jaar, voor een plek in de parkeergarage moet 1260 euro per jaar worden afgerekend, zegt Tom Spel van de Huurdersvereniging Java. “Dat bedrag kan jaarlijks worden aangepast met het inflatiepercentage plus 5 procent. Over vijf jaar kan het bedrag zijn opgelopen tot 2000 euro.”

Niet meer op te brengen

Versteege is verbijsterd, zegt ze. Ze werkt in het onderwijs en wonen op het Java-eiland wordt hoe langer hoe meer onbetaalbaar voor haar. “De energieprijzen rijzen de pan uit, ik kan de almaar stijgende huur nog maar nauwelijks opbrengen. Als daar zo’n enorm bedrag bovenop komt, weet ik niet hoe ik dit nog langer kan volhouden.”

En dat terwijl de woningen op Java-eiland waren bedoeld voor de middenklasse, zegt Versteege. “De vergunningen van zorgmedewerkers, sociaal-pedagogen en andere gewone Amsterdammers worden ingetrokken. Ik heb die auto nodig, mijn hoogbejaarde ouders wonen in het oosten van het land, daar moet ik ook midden in de nacht heen kunnen.”

Autoluwe stad

Het intrekken van de parkeervergunningen heeft te maken met het beleid van de gemeente dat erop is gericht de stad autoluw te maken. Blik moet voor zover mogelijk verdwijnen van straat, inpandige parkeergarages bieden dan uitkomst. Maar de prijsverschillen zijn in de meeste gevallen zo groot dat wanneer bewoners de keuze hebben, zij doorgaans voor een plek op straat kiezen.

Voor Java-eiland geldt sinds een aantal jaar dat nieuwe bewoners niet meer in aanmerking komen voor een bewonersvergunning. Maar mensen die er al woonden, kregen destijds wel de keuze. Gevolg: in de parkeerkelders onder de wooncomplexen kon je vaak een kanon afschieten, zo leeg waren ze.

Verliesgevende parkeergarage

Een woordvoerder van vastgoedbelegger Bouwinvest zegt dat de gemeente destijds een fout heeft gemaakt door af te dwingen dat er inpandige parkeergarages werden aangelegd en tegelijkertijd bewonersvergunningen uit te delen. “Mensen kozen eieren voor hun geld en onze garages werden nóg verlieslijdender.”

De woordvoerder zegt te doen te hebben met de mensen die nu de dupe worden. “Dat is echt heel lullig, dat begrijpen wij ook wel. Aan de andere kant: de bewoners wisten dat aan de oude situatie een einde zou komen. We zijn nu aan het overleggen of we deze bewoners op de een of andere manier tegemoet kunnen komen. Maar de prijzen binnen zullen altijd hoger zijn dan die van een bewonersvergunning. De gemeente heeft dit veel te lang laten sudderen.”

Geen uitzonderingen

De gemeente zit ook met de kwestie in haar maag. Parkeerwethouder Melanie van der Horst zei afgelopen week in de gemeenteraad dat het hier gaat om ‘een moeilijk vraagstuk’. Maar veel kan de wethouder er niet aan doen, zei ze. “Dit is in lijn met de parkeerverordening zoals die door de gemeenteraad is vastgesteld. Als we iets anders willen, dan moeten we dat met elkaar afspreken.”

In het parkeerbeleid staat dat iemand alleen een parkeervergunning mag hebben als diegene niet over een eigen parkeerplaats beschikt of kan beschikken, aldus een woordvoerder. “Bij het aanvragen van een parkeervergunning moet je dat ook aantonen. Als je in een woning woont waar een parkeergarage bij hoort, bestaat de kans dus dat je vroeg of laat in de parkeergarage moet parkeren.”

Periodieke controle

Om ervoor te zorgen dat dat ook gebeurt en dat de wachtlijst voor mensen die niet over een eigen parkeerplaats kunnen beschikken niet te lang wordt, controleert de gemeente periodiek. “We kijken daarbij niet naar wie er al hoe lang een vergunning heeft, het gaat er alleen om of diegene in een parkeergarage kan parkeren of niet. We sturen dan ook alle vergunninghouders die in een garage kunnen parkeren dezelfde brief. De beheerder van de garage geeft een verklaring af als er geen plek is.”