Gemeente is ‘onvoldoende transparant’ over monitoren in openbare ruimte

Die camera’s, bijvoorbeeld, in de Kalverstraat of bij de ABN Amro op de Dam: van wie zijn die eigenlijk? De gemeente of de politie? Welke gegevens worden er verzameld en wat gebeurt daar vervolgens mee?

Het zijn vragen die voor de gewone Amsterdammer moeilijk te beantwoorden zijn. Maar ook binnen de gemeente bestaat onduidelijkheid over de vraag wie verantwoordelijk is voor welke vorm van monitoring in de openbare ruimte. Dat stelt adviesbureau PwC in een rapport naar aanleiding van een onderzoek in opdracht van de Commissie Persoonsgegevens Amsterdam (CPA).

De conclusies van het rapport zijn niet mals. Een ‘integrale benadering’ van monitoring in de stad ontbreekt volgens PwC. Ambtenaren verwijzen bij vragen over volgsystemen naar andere afdelingen en elk departement binnen de gemeente maakt eigen privacyafwegingen.

Vinger op de zere plek

“Het is prettig dat het rapport van PwC onze gevoelens onderbouwt,” zegt voorzitter Ulco van de Pol van CPA. De commissie adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over kwesties en projecten waarmee persoonsgegevens gemoeid zijn. “De conclusies leggen de vinger op de zere plek. Er is werk aan de winkel.”

“Als je nadenkt over een digitale stad, dan is het noodzaak dat er een samenhangend beleid komt. Dat er één visie is en dat je regie hebt over de verschillende afdelingen. Van de stadsdelen tot het openbaar vervoer en de politie.”

Ook de informatievoorziening richting burger is volgens adviesbureau PwC ‘onvoldoende transparant’ en ‘versnipperd’. Borden of stickers op plekken waar burgers worden gemonitord zijn niet altijd goed zichtbaar en op de website van de gemeente is het moeilijk zoeken naar de juiste informatie, mede door de wildgroei aan privacyverklaringen.

Ingehaald door realiteit

Op de website van de gemeente zijn twee digitale kaarten te vinden waarop te zien is waar in de stad Amsterdammers worden ‘gevolgd’ door slimme apparatuur. De onderzoekers concluderen dat geen van beide kaarten alle vormen van monitoring weergeven, terwijl bij de burger de indruk kan bestaan dat dit wel het geval is.

Daarbij, zegt CPA-voorzitter Van de Pol, veegt het PwC-rapport ook de vloer aan met het uitgangspunt van de gemeente dat Amsterdammers zich onbespied en anoniem moeten kunnen bewegen door de openbare ruimte. “Wat ons betreft is dat ook niet de norm. Het is een veel te vergaande stellingname die door de realiteit is ingehaald. Maar dan moet het geen uitgangspunt in het beleid zijn.”

De gemeente Amsterdam laat bij monde van een woordvoerder weten nog niet inhoudelijk te kunnen reageren op de bevindingen in het rapport, simpelweg omdat de persoonsgegevenscommissie het rapport nog niet aan het college zou hebben aangeboden.