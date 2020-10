Gemeente incasseert duizenden achterstallige parkeerboetes van Duitse toeristen

Beeld ROBIN UTRECHT

De adresgegevens van Duitse automobilisten mogen weer worden gedeeld met Nederlandse gemeenten en dat is goed nieuws voor de stadsschatkist. Dat laat wethouder Sharon Dijksma desgevraagd weten.

Jaarlijks legt Amsterdam voor miljoenen euro’s parkeerboetes op aan buitenlandse bezoekers. In veel gevallen betalen deze toeristen de naheffingsaanslag parkeerbelasting niet, omdat het niet mogelijk is om aan de hand van het kenteken de adresgegevens te achterhalen. In 2019 betekende dit een strop van bijna 10 miljoen euro.

Met twaalf veelal Europese landen is een verdrag gesloten dat de uitwisseling van adresgegevens regelt, waardoor de invordering van parkeerboetes in principe wel mogelijk is.

Juridische vraagtekens

Sinds oktober 2018 was deelname aan dit project (Eucaris) door Duitsland opgeschort wegens juridische vraagtekens. Hierdoor was het niet langer mogelijk om de Amsterdamse boetes op de Duitse deurmatten te doen ploffen, wat voor een daling van de betalingsgraad met ongeveer 50 procent zorgde, bleek eerder uit antwoorden op raadsvragen van het CDA.

Inmiddels heeft minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse zaken) bekendgemaakt dat de Duitse Kraftfahrt Bundesambt, de equivalent van de RDW in Nederland, weer adresgegevens verstrekt van automobilisten met een Duits kenteken. “Op deze manier kunnen we zorgen dat ook Duitse bezoekers altijd parkeergeld betalen in Amsterdam,” zegt Dijksma in een reactie. “Betaald parkeren is ingevoerd om optimaal gebruik te kunnen maken van de schaarse ruimte in Amsterdam en om de stad leefbaar en bereikbaar te houden. Dat werkt alleen als iedereen zich aan deze regels houdt, dus ook toeristen.”

De parkeerboetes voor Duitsers die door de vertraging tussen 2018 en het najaar van 2020 niet zijn verstuurd, zijn wel bewaard gebleven. Dijksma belooft dat deze maand een start wordt gemaakt met de invordering van alle boetes die nog openstaan. Het gaat naar verwachting om enkele duizenden boetes die alsnog geïncasseerd kunnen worden.

Polen

Overigens speelt de problematiek ook met kentekens uit Polen. Dat land deelt officieel wel gegevens, maar dat proces verloopt erg slecht. Daarom zijn de parkeerregels aangescherpt en krijgen auto’s met buitenlandse kentekens die niet betaald hebben al na de tweede boete een wielklem. Het voordeel van deze werkwijze is dat de verwijderingsbijdrage voor een wielklem plus de boete wel betaald móet worden door de buitenlandse autobezitter in kwestie. Anders kan hij of zij niet terugkeren naar het land van herkomst.

Voor het innen van de boetes bestuurlijke overlast, zoals wildplassen of alcoholgebruik op straat door toeristen, is nog geen oplossing gevonden. Eerder dit jaar onthulde Het Parool dat ruim de helft van de toeristen die een boete krijgt voor wangedrag, ‘m niet betaalt.