Gemeente in gesprek met topambtenaren om te hoog salaris

Twee van hen, waarvan het basissalaris binnen de landelijke grens ligt maar dat door allerlei toelages boven de norm uitkomt, kunnen een gesprek verwachten met de hoogste ambtelijke baas. De derde is inmiddels al vertrokken bij de gemeentelijke organisatie.



Dat schrijft het stadsbestuur in reactie op vragen van SP-raadslid Erik Flentge. De SP'er diende raadsvragen in toen bleek dat in 2017 vier ambtenaren meer verdienden dan de WNT-norm, die in de volksmond naar oud-premier Balkenende vernoemd is.



Oude salarisafspraken

En er gaat nog meer niet volgens de afspraken. De WNT is een landelijke regel, maar in Amsterdam mogen ambtenaren al sinds 2010 eigenlijk niet meer verdienen dan een wethouder, die jaarlijks 172.000 euro opstrijkt. In 2018 verdienen nog dertien ambtenaren boven die grens, waarvan er een al weg is bij de gemeente.



De overschrijding is het gevolg van oude salarisafspraken. Vanaf volgend jaar gaat de gemeente de riante toeslagen die meestal voor de overschrijdingen zorgen, gefaseerd naar beneden brengen.



Functietoelage

De 'functietoelage' kon wel 16 procent van het salaris extra opleveren, maar tussen 2019 en 2022 wordt die teruggebracht naar nul. Vanwege de rechtszekerheid van die werknemers genieten mag dat niet in één keer.



De prestatiebonus wordt beperkt tot 10 procent van het salaris. "De inzet van het college is dat de bezoldiging ambtenaren niet boven de geïndexeerde Wethoudersnorm uitkomt", aldus verantwoordelijk wethouder Touria Meliani (personeel en organisatie).