Gemeente huurde voor 306 miljoen aan externen in, twee keer meer dan ambitie

Wethouder Touria Meliani schrijft in het jaarverslag dat de gemeente te veel externen inhuurt. Beeld ANP

In het jaarverslag over 2019 moet wethouder Touria Meliani (Personeel) melden dat het de verkeerde kant op gaat met het aantal extern ingehuurde medewerkers. Van de totale loonsom (ruim 1,1 miljard euro) gaat nu 21,4 procent naar mensen die een flexibel dienstverband hebben, het hoogste percentage in jaren. De gemeente gaf vorig jaar 306 miljoen euro uit aan externe adviseurs, interimmers en uitzendkrachten, 1,8 procent meer dan in 2018. ‘Het college is niet tevreden met deze resultaten,’ schrijft Meliani. De ambitie was juist werknemers vaker een dienstverband aan te bieden.

De gemeente, in het bijzonder coalitiepartijen GroenLinks, D66, PvdA en SP, hebben zich tegen de flexibilisering van de arbeidsmarkt gekeerd en vinden dat de hoofdstad het goede voorbeeld moet geven. De belofte minder externen in te huren staat ook in het coalitieakkoord. Vorig jaar werd de norm op verzoek van de raad zelfs aangescherpt: in plaats van 15 procent mag de gemeente maximaal 10 procent van de salariskosten aan zzp’ers besteden. Dat doel is nu nog verder uit zicht.

Er zijn volgens Meliani twee hoofdoorzaken voor de groei van het aantal zelfstandigen. Allereerst de krappe arbeidsmarkt, voordat de coronacrisis begon. Er was zoveel werk, dat zzp’ers de opdrachten voor het uitzoeken hadden, en vaak helemaal geen vast dienstverband ambieerden.

Ook wordt er veel gebouwd in Amsterdam, waarvoor specialistische kennis nodig is. 37 procent van de externen wordt ingehuurd voor bouw- en grondzaken. Daarnaast was er een aantal notoir complexe dossiers waarvoor de gemeente niet genoeg kennis in huis had, zoals het nieuwe erfpachtstelsel en de ingebruikname van de Noord-Zuidlijn, schrijft Meliani.

‘Moedeloos’

Meliani probeert het aantal zzp’ers actief terug te dringen. In 2019 hebben 300 externen een contract gekregen van de gemeente en flexwerkers mogen sneller solliciteren op een interne vacature. Toch wordt de gemeenteraad ongeduldig. “Ik ben zwaar teleurgesteld en ik word er moedeloos van,” zegt PvdA-raadslid Carolien de Heer. Ze wil dat het stadsbestuur meer regie voert over het arbeidsmarktbeleid, en dit niet alleen overlaat aan de directeuren van afdelingen. Ook de SP is ontevreden over de snelheid van de veranderingen.

Kevin Kreuger van oppositiepartij FvD is nog kritischer. “Het is niet eerste keer dat deze GroenLinks-wethouder tekortschiet als het om externe inhuur gaat. Als je belooft de externe inhuur terug te dringen, moet je dat wel doen.” Zijn partij wil snel met Meliani in debat.

GroenLinks-raadslid Lene Grooten wijst op de gevolgen van de coronacrisis voor het personeelsbeleid. “Zou dat betekenen dat we meer of minder mensen in vaste dienst kunnen nemen? Meer omdat meer freelancers de stap naar loondienst willen maken, of minder omdat de gemeente überhaupt veel minder geld heeft voor personeel?”

Bij de vorige economische crisis gingen bezuinigingen gepaard met een vacaturestop, waardoor de gemeente alsnog veel zzp’ers moest inhuren om noodzakelijke werkzaamheden te verrichten.