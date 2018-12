Gemeente houdt vast aan bouwplannen Lutkemeerpolder

Als de zandwagens komen, zijn wij er ook. We geven niet op Idriss Nor van Platform Behoud Lutkemeer

Zandwagens

Toch bleef Platform Behoud Lutkemeer 'verbouwereerd' achter. Woordvoerder Idriss Nor noemt het 'vrij ongelofelijk' dat het niet is gelukt om het stadsbestuur te overtuigen. "Dit college heeft gezegd: wij willen een andere stad. Behoud van deze polder is helemaal in lijn met wat het college beoogt. Maar ze houden vast aan wat ooit besloten is."



Het Platform is strijdbaar, zegt hij. "Als de zandwagens komen, zijn wij er ook. We geven niet op."



Lees ook: Actie voor de Boterbloem: 'Waar is Groen en waar is Links gebleven?'