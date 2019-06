Gemeente hoeft voorkeursrecht MC Slotervaart niet in te trekken

Beeld ANP

Vorige maand had curator Marc van Zanten op een hoorzitting uit de doeken gedaan hoeveel last hij heeft van dat voorkeursrecht op het ‘kroonjuweel’ uit de failliete boedel. Een paar dagen nadat het ziekenhuis vorig jaar failliet was gegaan, bedong de gemeente het eerste recht op koop van de grond waarop het ziekenhuis staat. Daarmee wil het college ‘regie’ houden over herontwikkeling van de locatie. Wethouder Marieke van Doorninck (Grondzaken) wil zo garanderen dat hier ook in de toekomst medische zorg wordt geleverd.

Dat voorkeursrecht had en heeft enorme consequenties, aldus de curator. ‘Tientallen gegadigden’ voor een doorstart van MC Slotervaart zouden zijn afgehaakt bij het vooruitzicht dat ze niet de eigendom van het pand zouden kunnen verwerven. Nu dreigt het voorkeursrecht volgens Van Zanten ten koste van de schuldeisers van MC Slotervaart te gaan. Hun vorderingen kunnen niet of nauwelijks worden voldaan als er niet een miljoenenopbrengst voor het pand kan worden gerealiseerd.

Het voorkeursrecht verhindert in de ogen van Van Zanten verkoop aan de hoogste bieder. Bij zo’n vrije verkoop, valt de prijs volgens hem (veel) hoger uit dan de taxatie waarop de rechtbank zich zal baseren als een prijs tussen de gemeente en de curator moet worden bepaald.

De bezwaarschriftencommissie meent dat de gemeenteraad voldoende rekening heeft gehouden met alle belangen en dat er geen reden is het besluit terug te draaien.

Achter de schermen zijn gesprekken gaande tussen het stadsbestuur en vastgoedbedrijf Zadelhoff. Dat heeft een plan om met de oud-eigenaren van MC Slotervaart alle schuldeisers af te kopen en een nieuw project te beginnen in het ziekenhuis.