Gemeente hijst regenboogvlag op Coming Out Day

Op het stadhuis en op andere gemeentelijke gebouwen wappert de regenboogvlag, die sinds de jaren zeventig het symbool is voor de homobeweging. Inmiddels is de vlag het symbool voor de uitgebreide lhbt-gemeenschap.



Coming Out Day, elk jaar op 11 oktober, is georganiseerd om aandacht te vragen voor het moment waarop lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders voor hun geaardheid uitkomen. De dag werd voor het eerst in 1988 in de Verenigde Staten georganiseerd en sinds 2009 in Nederland.