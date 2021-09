Gemeente hield vrouwelijke ambtenaren weg bij wethouder Laurens Ivens

Beeld ANP

Dat valt op te maken uit een extern onderzoek naar de gedragingen van Ivens, dat maandag openbaar is gemaakt naar aanleiding van een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur door Het Parool. Het onderzoek toont aan dat niet alleen de gevallen wethouder fout zat, maar ook dat de gemeente Amsterdam verwijtbaar heeft gehandeld in de manier hoe werd omgegaan met deze integriteitskwestie op het hoogste niveau.

Op 5 juli 2021 maakte toenmalig woonwethouder en SP-voorman Laurens Ivens bekend dat hij per direct aftrad wegens grensoverschrijdend gedrag richting medewerkers. Tegen hem waren vier klachten ingediend, uit extern en onafhankelijk onderzoek was vast komen te staan dat Ivens zich jegens hen onprofessioneel gedroeg en seksualiserende opmerkingen maakte.

Continuering

Ivens was al in 2019 in een gesprek gewaarschuwd door burgemeester Femke Halsema en gemeentesecretaris Peter Teesink, de hoogste ambtelijke baas, dat zijn communicatie met medewerkers als ‘​overdonderend, grensoverschrijdend of zelfs seksualiserend’ werd ervaren. Maar volgens de onderzoekers veroorzaakte dit soort waarschuwingen geen gedragsverandering. Zij spreken in hun rapport over de ‘kennelijke continuering van zijn gedrag bij andere vrouwen, ook nadat betrokkene (Ivens, red.) hierop is aangesproken.’

Vervolgens ontstond een fenomeen dat vaker zichtbaar is bij gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer: niet de dader maar het slachtoffer kreeg te maken met consequenties. Diverse vrouwelijke medewerkers gaven in 2020 aan dat zij zich niet veilig voelden in contacten met Ivens. Vervolgens werd hen verzocht om in het vervolg dan maar weg te blijven bij vergaderingen waar de toenmalige wethouder aanwezig was, aldus de onderzoekers.

‘De vrouwen die hadden aangegeven dat zij op een ongewenste manier door de betrokkene waren bejegend, werden bij wijze van oplossing bijvoorbeeld weggehouden bij bijeenkomsten of vergaderingen waarbij betrokkene (Ivens, red.) aanwezig zou zijn,’ schrijven de onderzoekers. ‘Het feitelijke gevolg was dat de dagelijkse routine van de vrouwen werd beperkt, terwijl er voor de betrokkene (Ivens, red.) feitelijk niets veranderde.’

Dit wekte woede op van de ambtenaren in kwestie. Onderzoekers spreken van ‘wrok en ongenoegen’ bij de betrokkenen, mede veroorzaakt door de manier hoe hiermee is omgegaan in de ambtelijke organisatie. ‘Zij voelden zich niet serieus genomen en waren van mening dat er in onvoldoende mate handelend werd opgetreden door de managers en de directeur.’

Schrift

Halsema erkende eerder al dat de gemeente lering moet trekken uit deze zaak. Sommige signalen van betrokken medewerkers zijn niet ‘snel en adequaat’ genoeg opgepakt, zei de burgemeester. Nu is duidelijk hoe gebrekkig de gemeentelijke organisatie in 2019 en 2020 is omgegaan met de kwestie, terwijl de burgemeester al bij de zaak betrokken was. De onveilige situatie werd mede veroorzaakt door de wijze ‘waarop de organisatie er mee om is gegaan,’ aldus de onderzoekers.

Wat Ivens precies gezegd en gedaan heeft blijft onduidelijk, die informatie wil de gemeente niet prijsgeven omwille van de persoonlijk omstandigheden van de melders. ‘Uit het onderzoek geen voorbeelden bekend van waarbij betrokkene rechtstreeks een expliciet seksuele opmerking heeft gemaakt tegen een vrouw of oneerbaar voorstel heeft gedaan,’ blijkt uit de stukken. ‘Het betreft verhaal gedrag (op schrift), met een seksuele connotatie.’

Wilt u reageren of heeft u een tip? Mail naar onderzoek@parool.nl