Gemeente helpt Amsterdammers met printen coronatoegangsbewijs

Naast de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) en de stadsloketten van de gemeente kunnen Amsterdammers ook naar locaties van Cybersoek, waar computerles in meerdere talen wordt gegeven.

Sommige Amsterdammers hebben geen coronapas omdat ze bijvoorbeeld geen telefoon of computer hebben, of digitaal niet zo sterk zijn, schrijft wethouder Touria Meliani in een persbericht. “Terwijl ze wel staan te popelen om weer mee te kunnen doen aan alles wat onze stad te bieden heeft. Deze vorm van uitsluiting willen we als gemeente voorkomen.”

Vanaf 25 september is een coronatoegangsbewijs op papier of via de app nodig om toegang te krijgen tot musea, bioscopen of restaurants. Het kabinet presenteert de maatregel als een nieuwe versoepeling, die het loslaten van de anderhalvemetermaatschappij mogelijk maakt. Deze vrijdag opende burgemeester Femke Halsema de nieuwe campagne ‘WeerMeer’ op de Dam. Daarmee viert de stad dat er na een jaar van coronamaatregelen weer meer mag in Amsterdam.

Burgemeester Halsema waarschuwde onlangs dat er in Amsterdam wel degelijk gecontroleerd gaat worden op het gebruik van de pas in onder meer de horeca. Eerder stelde ze dat dit alleen zou gebeuren bij excessen.