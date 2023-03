Gemeente helpt Amsterdammers met laag inkomen aan 2000 euro om huis te isoleren

Een buitendeur van een woning wordt geïsoleerd met tochttrips. Beeld ANP

Een week voor de lente begint komt het stadsbestuur met nieuwe subsidies om Amsterdammers te helpen straks hun energierekening te verlagen en hun huis te isoleren. Volgens wethouder Zita Pels (Volkshuisvesting, Duurzaamheid) zijn de extra regelingen noodzakelijk om ‘isolatie voor alle Amsterdammers mogelijk te maken’.

Met geld vanuit het Nationaal Isolatieprogramma wil de gemeente Amsterdamse huiseigenaren met een laag inkomen 2000 euro geven om hun huis te isoleren. De regeling is nog niet uitgewerkt, onduidelijk is nog wat de inkomensgrens gaat zijn. Huizen moeten een energielabel E, F of G hebben om in aanmerking te komen.

Advies op maat

De gemeente verwacht in eerste instantie zo’n 1600 huishoudens te helpen. Van de 2000 euro per huishouden wordt 1450 euro betaald vanuit het Rijk, Amsterdam legt 550 euro bij.

Daarmee zal niet iedereen meteen geholpen kunnen worden, zegt een woordvoerder. Verwacht wordt dat uiteindelijk meer huishoudens aanspraak zullen maken op de regeling en dat na volgend jaar met extra geld van het Rijk weer een nieuwe groep aanspraak kan maken.

Voor diegenen die het eind dit jaar al lukt de 2000 euro te krijgen, betekent het overigens niet dat het geld overal aan uitgegeven kan worden. Zo krijgen Amsterdammers vooraf advies op maat over waar ze het geld het beste aan kunnen besteden. Achteraf moet via foto’s worden verantwoord waar het geld aan is uitgegeven.

Volgens Pels moet voorkomen worden dat kwetsbare Amsterdammers de volgende winter in de kou zitten vanwege energiearmoede. De planning is dat deze zomer de regeling van start gaat en dat eind dit jaar het eerste geld wordt overgemaakt.

Naast deze regeling geeft de gemeente ook in totaal 600.000 euro aan de stadsdelen. Zij kunnen dat geld verdelen onder nieuwe initiatieven die de energierekening van Amsterdammers kunnen helpen verlagen. Tot 1 mei kunnen initiatieven zich aanmelden.

Enkelglas en aardgasvrij

Het is allemaal onderdeel van een vorig najaar opgestart isolatieoffensief van wethouder Pels. Zo hebben sinds november isolatieteams in opdracht van de gemeente 20.000 huishoudens bezocht om te helpen met kleine maatregelen zoals de plaatsing van tochtstrips of ledlampen. De komende tijd hoopt de gemeente nog 8000 huishoudens op deze manier te kunnen helpen.

Tegelijkertijd moet er nog veel gebeuren om de stad structureel te verduurzamen, wat de wens van het stadsbestuur is. Zo zijn er nog 100.000 woningen die enkelglas hebben en loopt het aardgasvrij maken van wijken achter op de eigen ambities.

Volgens Pels zijn het aanpakken van energiearmoede en het versnellen van het isolatietempo de eerste stappen en komen er nog voor de zomer uitgewerkte plannen voor het helemaal verduurzamen van woningen. Van de 32 miljoen euro die Amsterdam in het coalitieakkoord vrij heeft gemaakt voor het isolatieoffensief is, inclusief de nieuwe subsidies, nu tien miljoen euro verdeeld.